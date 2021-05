DJ BASF investiert zusammen mit Sandoz am Campus Kundl/Schaftenau

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF und die Novartis-Tochter Sandoz investieren in den Campus Kundl/Schaftenau in Österreich. Diese Investition ermöglicht es BASF, ihr Produktionsnetzwerk für Enzyme und andere biotechnologische Produkte auszubauen, wie der Chemiekonzern mitteilte. Über finanzielle Einzelheiten haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Durch diese Vereinbarung will BASF die Produktionsplattform für Waschmittelenzyme erweitern und damit das Produktportfolio ausbauen können. BASF will die Möglichkeiten prüfen, durch ein tieferes Engagement am Campus Kundl/Schaftenau weitere Wachstumspotenziale auszuschöpfen. Start der Produktion ist für 2024 geplant.

May 03, 2021

