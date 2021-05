Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine Million Impfungen an einem Tag - auch in Deutschland kommt die Impfkampagne nun langsam richtig in Gang, so die Analysten der Nord LB.Damit würden sich die konjunkturellen Aussichten hierzulande sukzessive aufhellen. Länder wie Großbritannien oder die USA würden bereits ein Stück weit mehr Normalität aufzeigen, die im Laufe des Sommers auch in (Kontinental-)Europa Einzug halten sollte. Hinzu kämen die massiven Unterstützungsmaßnahmen beispielsweise in den USA - neben dem bereits verabschiedeten Relief Programme über 1,9 Mrd. USD habe US-Präsident Biden weitere Fiskalprogramme über insgesamt knapp 4 Mrd. USD dem Kongress zur Entscheidung vorgestellt. In Deutschland stünden in diesem Jahr Wahlen an, in Frankreich im nächsten Jahr. Insofern dürften die Politiker auch diesseits des Atlantiks nochmals in "Spendierlaune" kommen! Und wenn dann noch lange zurückgehaltene Sparvolumina von Verbrauchern mit Freude in Einkaufszentren ausgegeben werden könnten, dann dürfte die Wirtschaft einen Freudensprung vollziehen und damit auch die Preise anziehen. Doch inwieweit dies nachhaltig sein werde, sei die ganz große Frage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...