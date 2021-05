DJ EZB: PEPP-Nettoanleihekäufe steigen im März auf 80 Mrd Euro

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Nettokäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP im April deutlich hochgefahren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhten sich die PEPP-Bestände um 80,118 (März: 73,521) Milliarden Euro. Im Februar hatte der EZB-Rat beschlossen, das Volumen der monatlichen Käufe unter dem PEPP deutlich zu erhöhen, um den Unternehmen, privaten Haushalten und Regierungen günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern.

Unter dem Kaufprogramm APP erhöhten die Zentralbanken ihre Anleihebestände im April insgesamt um 18,930 (22,566) Milliarden Euro, wobei der größte Teil mit 14,186 (14,955) auf öffentliche Anleihen entfiel. Der Bestand an Unternehmensanleihen stieg um 5,015 (6,929) Milliarden Euro. Dagegen sanken die Bestände an Covered Bonds um 0,005 (+0,684) Milliarden Euro und die an ABS um 0,266 (-0,001) Milliarden Euro.

