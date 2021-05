Die MEAG, der Asset-Manager für Munich Re und ERGO, hat mehr als 60.000 Hektar Wald im Süden der USA für einen mittleren dreistelligen Dollar-Millionen-Betrag erworben. Die Investition sei Teil einer gezielten Strategie ihrer Kunden, das langfristige Engagement in der US-Forstwirtschaft zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung.Der Kauf sei im Auftrag von Gesellschaften der Munich-Re-Gruppe und von externen Kunden erfolgt, erklärte ein MEAG-Sprecher am Montag gegenüber Bloomberg. Es handele ...

