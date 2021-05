TAGESVORSCHAU: Termine am 04. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 04. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 CHE: AMS AG, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:15 DEU: Katek SE, Erstnotiz Prime Standard

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung (online) 17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Xilinx, Q4-Zahlen

22:01 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Ford Motor, Q1 Umsatz

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Under Armour, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (endgültig) 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik zur Vorstellung des Jahresberichts und derzeitige Entwicklung im Schiffbau 10:30 DEU: Klage gegen WestLB-Nachfolger Portigon wegen Cum-Ex-Rückstellungen 10:30 DEU: Online-Pk Der Mittelstand BVMW "Für eine mittelstandsorientierte Post-Corona-Agenda" - 10 Punkte für die Zukunft des Mittelstandes» DEU: Fortsetzung Petersberger Klimadialog (digital)

11:30 Online-Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Niklas Höhne (Climate Action Tracker) zu Auftakt sowie zu neuen Berechnungen zur langfristigen Temperaturentwicklung DEU: Veröffentlichung AHK-World Business Outlook u.a. zu Aussichten, welche Weltregionen Entwicklungen und Verbesserungen der Wirtschafslage erwarten und konjunkturellen und strukturellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deutschen Unternehmen im Ausland GBR: G7-Treffen der Außen- und Entwicklungsminister in London ITA: Video-Konferenz der G20-Runde zu Kultur und Tourismus, Rom HINWEIS

CHN / JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi