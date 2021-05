FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit positiven Vorzeichen in den Monat Mai gestartet. Nach einer durchwachsenen Vorwoche hat sich der Dax am Montag erholt und ist mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15 236,47 Punkten aus dem Handel gegangen. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex fast 1 Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte gewann am Montag 0,64 Prozent auf 32 913,32 Zähler.

Aktuell scheine der Dax "ein recht stabiles Niveau gefunden zu haben, um die laufende Konjunkturerholung und Besserung der Profitabilität der Unternehmen zu würdigen", bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die zum Wochenauftakt gemeldeten Wirtschaftsdaten hätten die konjunkturelle Erholung bekräftigt, die der Markt mit seinem Anstieg im ersten Quartal teilweise bereits vorweggenommen habe./edh/he

