DJ PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Kaufangebot für Immobilien der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidenheim an der Brenz (pta046/03.05.2021/17:50) - Soeben hat uns ein Immobilienmakler für sämtliche Immobilien der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A., an der die Konsortium AG mit 90 % beteiligt ist, ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Mio. EUR unterbreitet, vgl. Ad-hoc-Mitteilungen vom 29.10.2019 und 06.03.2020.

Derzeit erzielt die KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. ca. 300.000,00 EUR Netto-Kaltmieteinnahmen aus den Objekten pro Jahr.

Bei einem Verkauf der Immobilien zum Preis von 5,8 Mio. EUR entfallen auf die Konsortium AG stille Reserven in Höhe von 4,5 Mio. EUR, bzw. ca. 2,30 EUR pro Aktie der Konsortium AG vor Steuern.

Vorstand und Aufsichtsrat werden in den kommenden Wochen das Kaufangebot prüfen.

Der Immobilienbestand wurde von der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. bisher nicht am Markt angeboten.

(Ende)

Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang W. Reich Tel.: +49 7321 2748836 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de

ISIN(s): DE000A1EWZA9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1620057000521 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 11:50 ET (15:50 GMT)