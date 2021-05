DJ XETRA-SCHLUSS/Fester bei ruhigem Geschäft - Leoni nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach einem lustlosen Geschäft mit Aufschlägen geschlossen. Es fehlten die Impulse. Einige Börsen blieben wegen Feiertagen zu Wochenbeginn geschlossen, so auch die wichtige Londoner Börse. Kein Thema am Markt waren die leichten Abwärtsrevisionen der Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie ein schwächerer ISM-Index aus den USA. Angesichts der Impffortschritte setzen die Anleger auf eine baldige massive Erholung der Wirtschaft. Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 15.236 Punkte.

Lufthansa legten 2,6 Prozent zu. Staatssekretär Thomas Bareiß hält Sommerurlaub für sehr gut möglich. Auch sollen bereits in den kommenden Tagen Lockerungen für Geimpfte beschlossen werden. Die Lufthansa plant, im Sommer wieder über einhundert Reiseziele anzubieten. "Das klingt, als könnte die Auslastung nach oben schießen und damit die Cashburn-Rate drastisch fallen", meinte ein Händler. Fraport stiegen 3,5 Prozent und Tui 4,1 Prozent.

Siemens Healthineers erhöht Ausblick

Daneben setzte auch weiterhin die Berichtssaison Impulse. Siemens Healthineers hat den Ausblick erhöht, und zwar sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Umsatzseite. Grund war zwar vor allem die Übernahme des US-Strahlenspezialisten Varian. Daneben trieben aber auch die Corona-Schnelltests das Geschäft an. Der Kurs legte um 2 Prozent zu, auch wenn die Quartalszahlen die Schätzungen auf der Gewinnseite nicht ganz getroffen haben. Stifel sprach von einem positiven Ausblick.

Nach vorläufigen Erstquartalszahlen legten Leoni 4,4 Prozent zu, die Aktie schloss damit aber klar unter den Tageshochs. Sowohl die Umsätze wie das EBIT lägen weit über den Erwartungen, kommentierte ein Händler. Klar positiv wertete der Teilnehmer auch den angehobenen Ausblick. Erfreulich sei, dass das Unternehmen nun beim EBIT vor Sondereffekten sowie vor Value-21-Kosten mindestens den Breakeven erreichen möchte. Allerdings störten sich einige Anleger daran, dass die Erwartung an den Free Cashflow nicht angehoben wurde.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.236,47 +0,66% +11,06% DAX-Future 15.252,00 +0,55% +11,58% XDAX 15.244,51 +0,59% +11,53% MDAX 32.913,32 +0,64% +6,87% TecDAX 3.512,19 +0,26% +9,32% SDAX 16.255,40 +0,58% +10,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,07 -3 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 6 1 2.354,5 48,8 75,2 MDAX 42 18 0 840,2 33,1 39,2 TecDAX 19 11 0 618,8 18,7 28,8 SDAX 47 21 2 169,3 7,2 10,2 ===

