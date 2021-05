Die Aktien der Impfstoffhersteller sind stark gefragt an der Börse. Der Kurs des Mainzer Unternehmens Biontech stieg in einem Jahr um 250 Prozent. Wie schnell sich ein Erfolgskurs ändern kann, zeigt sich bei AstraZeneca, dessen Impfstoff ein Vertrauensproblem hat. Großes Potenzials sieht Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, weiterhin für Biontech. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag