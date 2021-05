DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland wurde der Feiertag zum 1. Mai nachgeholt. In China dauerten die Mai-Feierlichkeiten an. In Großbritannien war der erste Montag im Mai ein Feiertag. In Japan wurde der "Tag der Verfassung" begangen.

DIENSTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Grüns" begangen.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.000,25 +0,64% +12,60% Stoxx50 3.402,00 +0,57% +9,45% DAX 15.236,47 +0,66% +11,06% CAC 6.307,90 +0,61% +13,63% DJIA 34.158,57 +0,84% +11,61% S&P-500 4.195,53 +0,34% +11,70% Nasdaq-Comp. 13.912,55 -0,36% +7,95% Nasdaq-100 13.807,99 -0,38% +7,14% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,14 +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,40 63,58 +1,3% 0,82 +32,4% Brent/ICE 67,57 66,76 +1,2% 0,81 +31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,46 1.768,79 +1,4% +24,67 -5,5% Silber (Spot) 26,94 25,92 +3,9% +1,02 +2,1% Platin (Spot) 1.229,10 1.200,20 +2,4% +28,90 +14,8% Kupfer-Future 4,52 4,48 +1,0% +0,05 +28,4%

Gold profitiert davon ebenso wie von der Erwartung einer steigenden Inflation und den negativen Nachrichten zu der Corona-Pandemie in vielen Ländern - voran in Indien.

Die Ölpreise tendieren fester. Einerseits gibt es die Erwartung einer steigenden weltweiten Nachfrage, andererseits drücken die Nachrichten zu der raschen Corona-Ausbreitung in Indien - dem drittgrößten Erdölimporteur der Welt. Daten in den USA und Europa befeuern aber eher die Nachfrageerholung.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Aktuelle Daten liefern ein ebenso uneinheitliches Bild. Während sich die Aktivität in der US-Industrie gemäß ISM-Index im April überraschend verlangsamt hat, obwohl Volkswirte mit einer Zunahme gerechnet hatten, zeigte der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex eine leichte Verbesserung. Beide Indizes bewegen sich aber klar im Expansionsbereich. Der Dreh der technologielastigen Nasdaq begründen Händler mit der am Abend anstehenden Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Unter Anlegern geht die Sorge um, dass die Fed alsbald auf die prosperierende Wirtschaft reagieren werde. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 in vielen Regionen der Welt. Gute Geschäfte im ersten Quartal hat Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway vermeldet. Die B-Aktie steigt um 1,9 Prozent. Tesla fallen 3,1 Prozent. Die Automobilwoche berichtet, dass sich der Serienstart in der "Gigafactory" bei Berlin um sechs Monate verzögern werde. Der Umsatz von Estee Lauder im jüngsten Quartal hat die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie verliert 7,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Es fehlten die Impulse. Kein Thema am Markt waren die leichten Abwärtsrevisionen der Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie ein schwächerer ISM-Index aus den USA. Angesichts der Impffortschritte setzen die Anleger auf eine baldige massive Erholung der Wirtschaft. Lufthansa legten 2,6 Prozent zu. Die Lufthansa plant, im Sommer wieder über einhundert Reiseziele anzubieten. Fraport stiegen 3,5 Prozent, Air France 1,4 Prozent, IAG 2,9 Prozent und Tui 4,1 Prozent. Siemens Healthineers hat den Ausblick erhöht, und zwar sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Umsatzseite. Der Kurs legte um 2 Prozent zu. Dagegen fielen Semens Gamesa um 3,9 Prozent. Der Umsatzausblick hat die Erwartungen verfehlt. Im Sog gaben Nordex um 4,4 Prozent nach. Vestas sackten um 4,3 Prozent ab. Nach vorläufigen Erstquartalszahlen legten Leoni 4,4 Prozent zu. KPN verloren 2,6 Prozent. Der niederländische Konzern hat nach eigenen Angaben gleich zwei unerbetene Übernahmeangebote abgelehnt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Fr, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2056 +0,22% 1,2018 1,2032 -1,3% EUR/JPY 131,52 +0,03% 131,70 131,53 +4,3% EUR/CHF 1,0996 +0,14% 1,0980 1,0986 +1,7% EUR/GBP 0,8668 -0,45% 0,8703 0,8709 -3,0% USD/JPY 109,09 -0,19% 109,65 109,32 +5,6% GBP/USD 1,3909 +0,67% 1,3809 1,3816 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,4743 -0,00% 6,4798 6,4708 -0,4% Bitcoin BTC/USD 57.495,51 +1,37% 57.970,01 56.847,26 +97,9%

Der Dollar gibt einen Teil seiner Aufschläge vom Wochenschluss im Anschluss an die Kaplan-Aussagen wieder ab, der Dollarindex fällt um 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Händler berichteten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasteten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung. Die australische Börse schloss kaum verändert. Der schwergewichtete Finanzsektor verbuchte dort ein Plus von 1,4 Prozent, dem aber Verluste bei Rohstoffaktien gegenüberstanden. In Seoul fiel der Kospi um 0,7 Prozent. Der südkoreanische Aktienmarkt profitierte nicht von der Aufhebung eines Leerverkaufsverbots für Aktien. In Hongkong ging es derweil deutlicher abwärts. Der Hang-Seng-Index fiel im späten Handel um 1,6 Prozent. Verkauft wurden vor allem Aktien von Versicherern. Aktien der Ölbranche folgten den Ölpreisen nach unten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW und Ford beteiligen sich an Start-up für Feststoffbatterien

BMW hat sich mit dem US-Autokonzern Ford an dem Feststoffbatterien-Hersteller Solid Power beteiligt. Die beiden Unternehmen haben mit einem Investor bei einer Investitionsrunde laut Mitteilung 130 Millionen US-Dollar in das Start-up investiert.

EU belegt Sigma-Aldrich mit Strafe wegen Angaben bei Übernahme durch Merck

Die Europäische Kommission hat Sigma-Aldrich mit einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen Euro belegt, weil das Unternehmen während einer Untersuchung der Übernahme durch die Merck KGaA falsche oder irreführende Informationen gemacht hat.

Hensoldt erhält Zulieferauftrag für Eurofighter

Hensoldt wird Schlüsselkomponenten für das "Praetorian"-Selbstschutzsystem des Eurofighter liefern. Dafür hat das Unternehmen über das EuroDASS-Konsortium einen Auftrag im Wert von rund 90 Millionen Euro für die Lieferung wesentlicher Teile des Selbstschutzsystems erhalten.

Hornbach Baumarkt AG plant Dividendenerhöhung

Die Hornbach Baumarkt AG schlägt für 2020/21 die Erhöhung der Dividende um rund ein Drittel auf 0,90 Euro je Aktie vor, nachdem im Vorjahr 0,68 Euro gezahlt wurden. Hornbach habe "das Corona-Geschäftsjahr 2020/21" mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum abgeschlossen, teilte die Baumarktkette mit. Der Konzernumsatz stieg um 15,6 Prozent auf 5,117 Milliarden Euro.

Leoni erhöht nach gutem Quartal Jahresziele

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leoni AG ist besser als am Aktienmarkt erwartet durch das erste Quartal gekommen und hat die Jahresziele angehoben.

Buffett benennt designierten CEO-Nachfolger bei Berkshire Hathaway

Investmentlegende Warren Buffett hat seinen Kronprinzen an der Spitze der Gesellschaft Berkshire Hathaway benannt. Sollte er jetzt seinen Posten aufgeben, werde Greg Abel als CEO übernehmen, sagte Buffett gegenüber CNBC. Abel ist bei Berkshire zuständig für das Nicht-Versicherungsgeschäft des Unternehmens.

Verizon verkauft Yahoo und AOL für 5 Mrd USD-Dollar an Apollo

Verizon Communications verkauft den größten Teil seines Internetmedien-Geschäfts, zu dem auch Yahoo und AOL gehören, an die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management Inc. Die Transaktion schließt das Kapitel einer teuren Wette auf digitale Medien weitgehend ab. Verizon teilte am Montag mit, dass die von der Private-Equity-Firma verwalteten Fonds die Verizon Media-Aktiva des Unternehmens in einem Geschäft mit einem Wert von 5 Milliarden Dollar erwerben werden.

