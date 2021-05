DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

VDMA warnt bei EU-Industriestrategie vor zu viel Fokus auf Autonomie

Der deutsche Maschinenbau hat die geplanten Änderungen an der europäischen Industriestrategie mit Erleichterung aufgenommen. "Wir unterstützen es, dass sich die EU mit ihrer neuen Industriestrategie wieder stärker in Richtung offener Märkte orientiert", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VDMA, Thilo Brodtmann. "Mit einer einseitigen Ausrichtung auf Autonomie würde die EU die falsche Lehre aus der Coronakrise ziehen." Trotz einiger Probleme in den Lieferketten habe sich letztlich gezeigt, dass Europa mit Handel und Zusammenarbeit besser durch die Krise komme.

Altmaier will Stahlindustrie beim klimafreundlichen Umbau helfen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat der Stahlindustrie Hilfen für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion zugesagt. Für die Jahre 2022 bis 2024 habe man in den vergangenen Monaten mindestens 5 Milliarden Euro zusätzlich an staatlichen Hilfen für die Dekarbonisierung der Industrie mobilisiert, so das Ministerium.

Söder: Wollen, dass nächster Kanzler von der Union gestellt wird

Die CSU stellt sich nach Angaben von Parteichef Markus Söder hinter einen gemeinsamen Wahlkampf mit der Schwesterpartei CDU, damit die Union den nächsten Kanzler stellt. "Wir unterstützen sehr einen gemeinsamen Wahlkampf", betonte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstandes. "Für uns ist ganz klar: Wir wollen, dass der nächste Kanzler in Deutschland von der Union gestellt werden kann", erklärte Söder. CDU-Chef Armin Laschet, dem er im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen war, erwähnte Söder dabei aber nicht.

Laschet fordert von Maaßen klare Abgrenzung zur AfD

CDU-Chef Armin Laschet hat von dem CDU-Bundestagskandidaten und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eine klare Abgrenzung zur AfD gefordert. "Mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, nicht einmal verhandelt. Sie sind unser erklärter politischer Gegner. Und unser Ziel ist es, dass diese Partei aus den Parlamenten in Deutschland verschwindet", erklärte Laschet nach der Sitzung der CDU-Gremien auf eine Frage zur Nominierung von Maaßen. Seine Position sei nicht neu.

Münchner Oktoberfest das zweite Jahr in Folge abgesagt

Das Münchner Oktoberfest wird das zweite Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Als "das globalste Fest überhaupt" sei die Wiesn erneut nicht machbar, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Gespräch mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Auch die weiteren großen Volksfeste in Bayern sollten nicht stattfinden. Dies werde den Kommunen empfohlen.

Markit: US-Industrie zeigt im April Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat im April gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 60,5 von 59,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 60,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 60,6 ermittelt worden.

ISM-Index für US-Industrie fällt überraschend im April

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im April überraschend verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 60,7 (Vormonat: 64,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 65,0 prognostiziert.

Yellen will Fed-Vertreter Hsu zum Bankenaufseher ernennen - Kreise

US-Finanzministerin Janet Yellen will offenbar einen der Top-Bankenaufseher der US-Notenbank Fed zum diensthabenden Chef der Finanzaufsicht machen, der die größten Finanzunternehmen des Landes beaufsichtigen soll. Ein Informant berichtet, Yellen wolle Michael Hsu, stellvertretender Direktor der Abteilung für Bankenaufsicht und -regulierung der Fed, zum ersten diensthabenden Aufseher der Finanzaufsicht (OCC) ernennen.

