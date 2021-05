Alles wie immer? Die Hauptversammlung von Berkshire 2021 hat vieles, das an gute alte Zeiten erinnert. Warren Buffett und sein Vize Charlie Munger sitzen auf einem Podium vor einem blauen Vorhang und beantworten Aktionärsfragen. Gut sichtbar drapiert sind Produkte der beiden wichtigen Berkshire Holdings See's Candies und Coca Cola. Warren Buffett hält zunächst eine Lobeshymne auf die Kraft der US-Wirtschaft - diesmal unterlegt mit einer Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen, die von US-Firmen dominiert wird. Alles wie immer bei Berkshire Hathaway? Ja und nein. Der Vorhang ist hell- und nicht dunkelblau.Neben Warren Buffett und Charlie Munger sitzen auch Greg Abel und Ajit Jain, die beiden Vice-Präsidenten und vermutlichen Nachfolger von Buffett, auf dem Podium. Und die HV findet erstmal seit Jahrzehnten nicht in Omaha statt. Um dem 97-jährigen Munger die Reise zu sparen, hat Buffett die virtuelle HV kurzerhand nach Kalifornien verlegt. Aber es fehlen die Aktionäre und das bunte Treiben rund um die HV, die Partys, die Seminare und kleinen Gespräche, die das Event in Omaha zum "Must Go" für jeden ernsthaften Value-Investor gemacht haben. Berkshire 2021 heißt keine Party - aber viel Inhalt Trotzdem gab es viel Inhalt - in manchen Belangen sogar mehr Informationen als in den vergangenen Jahren. Erst einmal das ...

