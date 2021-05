Sie waren über 300 Milliarden US-Dollar wert, Verizon bezahlte vor einigen Jahren noch knapp neun Milliarden. Jetzt hat der Medienkonzern AOL und Yahoo verkauft - für fünf Milliarden Dollar. Die Älteren erinnern sich: In den 1990er-Jahren war AOL das Mittel der Wahl, um ins Internet zu kommen - nicht zuletzt für Tennisstar Boris Becker. Yahoo war das Google der 90er, bis es von Google abgelöst wurde. In den besten Zeiten der Dotcom-Ära hatte AOL eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Dollar, bevor es 2015 für nur noch 4,4 Milliarden Dollar an Verizon verkauft wurde. Ähnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...