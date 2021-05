Bei Nordex scheinen heute zum Wochenauftakt alle Dämme zu brechen. Nach einer eh schon schwächeren letzten Woche mit Abschlägen von 3,5% am Mittwoch, 3,8% am Donnerstag und weiteren 1,6% am Freitag beschleunigten die Kurse ihre Talfahrt heute sogar. Zum Handelsende verzeichnete Nordex im Xetra-Handel ein Minus von 4,41% oder 1,06 Euro. Damit kostet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...