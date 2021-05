Am letzten Dienstagabend hat der US-Chiphersteller AMD seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Diese lagen deutlich über den Erwartungen. Dennoch geriet die Aktie unter Druck. Bereits den fünften Tag in Folge steht der Wert nun deutlich im Minus. Des Weiteren könnte es noch heute zu einem neuen Verkaufssignal kommen.Eigentlich sah letzte Woche noch alles gut aus. Die AMD-Aktie hat am letzten Montag eine aufsteigende Dreiecksformation, die sie seit Anfang März ausgebildet hatte, bei 83,40 Dollar nach oben ...

