Freundlich ist der DAX in den Wonne-Monat Mai gestartet. Zum Handelsschluss lag er knapp 101 Punkte höher als am Freitagabend bei 15.236 Zählern. Wie der Chart auf 3-Stunden-Basis verdeutlicht, müssen wir unsere Mustervermutung noch nicht ad acta legen. Denn die heutige Erholung passt gut zu einem Szenario, in dem der DAX seine rechte Schulter noch etwas verlängert. Wichtig bleibt in einem kurzfristig optimistischen Szenario das Überwinden der oberen linken Schulter, welche bei 15.312 Zählern liegt. Nach unten wird es brenzlig, wenn die Nackenlinie, die vom ...

