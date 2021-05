NEW YORK (dpa-AFX) - Starinvestor Warren Buffett hat die Anleger am Montag sowohl mit den Geschäftszahlen seiner Beteiligungsgesellschaft als auch mit der Regelung seiner Nachfolge überzeugt. Die B-Aktien von Berkshire Hathaway setzten mit einem Plus von knapp anderthalb Prozent auf 278,94 US-Dollar ihre Rekordjagd fort. Gleiches galt für die wegen ihres astronomisch hohen Preises bekannten A-Aktien , die um 1,7 Prozent auf rund 419 338 Dollar zulegten.

Berkshire Hathaway konnte im ersten Quartal den Betriebsgewinn um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis, das allerdings stark unter der Corona-Pandemie gelitten hatte, auf 7 Milliarden Dollar steigern. Während viele Unternehmen ihre Mittel in der Krise zusammenhalten und Abstriche machen müssen, sitzt Buffett mit Berkshire Hathaway weiter auf enormen Geldreserven. In den drei Monaten bis Ende März nahm der Barbestand um gut fünf Prozent auf 145 Milliarden Dollar zu.

Womöglich noch mehr Aufmerksamkeit als die Zahlen fanden die Aussagen der 90-jährigen Investorenlegende zu seiner Nachfolge. "Die Unternehmensführung ist sich einig, dass Greg das Ruder morgen früh übernehmen würde, sollte mir heute Abend etwas passieren", sagte Buffett dem US-Wirtschaftssender CNBC laut einem Bericht vom Montag. Gemeint ist Greg Abel, der bei Berkshire Hathaway derzeit die Bereiche jenseits des Versicherungsgeschäfts verantwortet. Er und der für das Versicherungsgeschäft zuständige Ajit Jain galten seit ihrer Beförderung in den Verwaltungsrat vor einiger Zeit als Favoriten für Buffetts Nachfolge./gl/he