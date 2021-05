Sodexo (SW): Keilformation und kürzer werdende Kerzen könnten die Bullen zu Kurssprung animieren >>> PULLBACK SETUP

Licht am Ende des Tunnels? Long-Einstieg bei Sodexo (SW) trotz fundamentaler Blessuren? Details im Alphachat bei ratgeberGELD.at

Symbol: SW ISIN: FR0000121220

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der Kurszuwachs der letzten sechs Monate betrug etwas über 43 Prozent. Auffällig ist dabei die auffällig lange grüne Kerze zu Beginn dieses Zeitraums. Im weiteren Verlauf setzte sich der Anstieg recht stetig, aber doch flacher fort und endet derzeit in einer keilartigen Formation am 20er-EMA.

Chart vom 03.05.2021 - Bass täglich, 6 Monate - Kurs: 83.44 EUR

Meinung: Sodexo ist in den Bereichen Catering, Gemeinschaftsverpflegung und Facility Management tätig. Das CAC40-Unternehmen betreibt in Großbritannien auch Gefängnisse. Pandemiebedingt waren Umsatz und Gewinn in einigen Segmenten rückläufig, doch könnte es als Folge der zunehmenden Impfungen bald Licht am Ende des Tunnels geben.

Mögliches Setup: Nach der letzten kleinen grünen Kerze erwarten wir eine stärkere Bewegung. Einsstiegssagnal wäre das Überschreiten des Hoch vom Montag. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 9. März. Für den Stopp Loss können wir ein gutes Stück runter gehen und kommen trotzdem auf ein attraktives CRV. Die Details finden Sie im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SW.

Veröffentlichungsdatum: 03.05.2021

