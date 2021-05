DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.252 Pkt - Alstria gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Montagabend wenig getan. Laut einem Händler von Lang & Schwarz sprangen Anleger auf die Nachrichten nach der Schlussglocke kaum an. Den üppigsten Ausschlag zeigte mit plus 1,2 Prozent die Aktie von Alstria Office Reit. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die durchwachsen ausgefallen waren. Allerdings bestätigte Alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Dass der Sensorhersteller Ams die restlichen 28 Prozent der Osram-Aktien erwerben und die Tochter dann von der Börse nehmen will, bewegte den Osram-Kurs nicht. Das galt auch für die Geschäftszahlen von Qiagen, die mit dem Gesamtmarkt marginal höher gestellt wurden. Die Biopharmagesellschaft hatte besser als gedacht abgeschnitten in der ersten Periode. "Bei Qiagen interessieren sich Anleger mehr für Neuentwicklungen und Meilensteinzahlungen. Das operative Geschäft interessiert weniger", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.252 15.236 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

