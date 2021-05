von Emmeran Eder, Euro am Sonntag Die Pandemie hat Taiwan so gut wie kein anderes Land der Erde gemeistert. Dafür steckt der Inselstaat in anderen Schwierigkeiten. Erstmals seit mehr als 50 Jahren ist im Vorjahr kein Taifun über das Land hinweggezogen. Diese Wirbelstürme füllen mit ihrem Regen normalerweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...