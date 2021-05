LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Lockerungen für Geimpfte:

"Zwar wird es mit den Zweitimpfungen noch etwas dauern, doch lässt sich bereits absehen, dass die alte Verteidigungslinie, man müsse mit der Rückgabe weiterer Grundrechte warten, bis alle ein Impfangebot bekommen hätten, nur noch ein paar Wochen halten wird. Es ist - bei aller Vorsicht - höchste Zeit, auch im Kanzleramt wieder stärker in Möglichkeiten zu denken, statt in Verboten. Also in Kategorien der Freiheit."/yyzz/DP/he