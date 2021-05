DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. Mai

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aßlar 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg *** 09:15 DE/Katek SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,7 1. Veröff.: 60,7 zuvor: 58,9 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Vorstellung des Frühjahrsgutachtens, Berlin 10:30 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Online-PK zum Thema: "Für eine mittelstandsorientierte Post-Corona-Agenda - 10 Punkte für die Zukunft des Mittelstandes in Deutschland" 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, PK zu "Vorstellung Fallzahlen politisch motivierte Kriminalität", Berlin 11:30 DE/Petersberger Klimadialog, Auftakt-PK (virtuell) von Bundesumweltministerin Schulze u.a. zu neuen Berechnungen zur langfristigen Temperaturentwicklung *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierter Bundesanleihen 2026 und 2046 mit Kupons von 0,10% über 500 Mio bzw 200 Mio EUR 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q, Wilmington 12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore 13:00 US/The Wall Street Journal, CEO Council Summit (virtuell), u.a. mit US-Finanzministerin Yellen, EU-Wettbewerbs- kommissarin Vestager, dem britischen Schatzkanzler Sunak sowie den CEOs von Biontech, Unilever, Shell, JP Morgan, Merck & Co und Nasdaq *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -74,80 Mrd USD zuvor: -71,08 Mrd USD 15:00 DE/Dialog Semiconductor plc, Online-HV *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H, Düsseldorf 19:00 US/Fed, Teilnahme von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) und von Minneapolis-Fed- Präsident Kashkari (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einem Online-Kamingespräch beim Economic Club of Minnesota *** 22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue 22:20 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag China, Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.