Xsolla, das von Transaction Engine and Business Engine unterstützte Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verlegern bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Verbindung und Optimierung ihrer Spiele weltweit zur Seite steht, richtet am 11. und 12. Mai 2021 ein neu konzipiertes Game Carnival aus. Das innovative virtuelle Ereignis der Spielebranche, das 2020 Tausende Zuschauer, mehr als 220 Aussteller und mehr als 5.000 Meetings umfasste, wird eine neue, eindringliche Erfahrung, aktualisierte Netzwerkoptionen, zwei Rednerbühnen mit Dutzenden von Branchenexperten und Plätze für vertrauliche Zweiergespräche zur Verfügung stellen. Razer, Sega und viele mehr werden Abgabeartikel verschenken, die einige wenige glückliche Angemeldete und Teilnehmer vor und während der Veranstaltung gewinnen können (https://gamecarnivalevent.com/).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210503005825/de/

"Xsolla unterstützt digitale Veranstaltungen wie Game Carnival, was Teil unserer fortgesetzten Verpflichtung ist, Spieleentwicklern Hilfsmittel an die Hand zu geben, um sich mit Kollegen aus der Branche zu verbinden, von ihnen zu lernen und sich auszutauschen", so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Inspiriert vom Erfolg und den Erfahrungen aus den letztjährigen Veranstaltungen bringen wir nun Game Carnival als vollkommen neu konzipierte Erfahrung zurück, die für Entwickler, Verleger und allen anderen in der Branche noch wertvoller wird."

Die virtuelle Welt von Game Carnival 2021 baut auf der reichhaltigen Umgebungsplattform von GenXP auf. Die eindringliche Erfahrung bietet eine Reihe von Optionen, um Weiterbildung und das Netzwerken in der Branche zu erleichtern, darunter zum Beispiel:

Sich als Gast in vertrauliche Treffpunkte, die entweder geplant oder auf Anfrage stattfinden, einzuklinken oder wieder daraus zu verabschieden Kommen Sie mit Ihren Kunden oder Freunden in einer sicheren, vertraulichen Umgebung ins Gespräch

Dynamische Umgebungen für Vorträge und Präsentationen, bei denen Stars der Branche zu einer Reihe von Themen zu Gast sind

Ihr Aussehen und Ihre Erfahrungen individuell mit interaktiven Avatars anzupassen

Kontaktinformationen zu teilen und zu sammeln, direkt über Ihren Posteingang und per Klick auf eine Schaltfläche

Plattformübergreifende Unterstützung für einfachen Zugriff auf Veranstaltungen, wofür nur ein Webbrowser erforderlich ist

Livestream aus sozialen Plattformen

"Xsolla blieb seiner Mission treu, neue Wege zu finden und bereit zu stellen, um den Handel mit Videospielen zu fördern", sagte Vince McMullin, CEO von GenXP. "Wir haben mit dem Unternehmen hervorragend zusammengearbeitet und verwenden die GenXP Plattform, um Game Carnival 2021 auf ein neues Niveau zu heben und die Leistung, Zugriffsmöglichkeiten und Inklusivität virtueller Veranstaltungstechnologien in neue Höhen zu führen."

Zusätzliche Informationen zu Game Carnival und eine vollständige Liste der Aussteller finden Sie auf https://gamecarnivalevent.social/press.

Über Xsolla:

Xsolla ist das Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verleger bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Vernetzung und Optimierung ihrer Spiele mittels seiner Transaction Engine und Business Engine weltweit zur Seite steht. Die Xsolla Transaction Engine ist nur für die Videospielbranche gedacht und bildet die Grundlage der kompletten Suite von cloudbasierten Tools zur Bewerbung und Monetarisierung von Projekten. Die Xsolla Business Engine hingegen liefert den Kunden den Fahrplan zur Maximierung dieser Tools und zur Vernetzung mit Branchenpartnerschaften zur Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten. Beide funktionieren nahtlos zusammen bei der Meisterung der Komplexitäten von Vertrieb, Marketing und Monetarisierung für Unternehmen jeglicher Größe, von unabhängigen Entwicklern bis hin zur Enterprise-Ebene. So können sie Publikum, Verkäufe und Umsätze vergrößern. Mit Hauptsitz in Los Angeles und weltweiten Niederlassungen ist Xsolla als eingetragener Händler und Verkäufer für bedeutende Gaming-Unternehmen wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games und KRAFTON tätig. Weitere Informationen finden Sie auf www.xsolla.com.

Über GenXP:

GenXP ist eine Tochtergesellschaft der TurboPlay Corporation, einem Vorreiter für skalierbare Technologien für digitale Marktplätze. Mit Sitz in der Region New Brunswick, Kanada, verhilft GenXP diesen Technologien zum Durchbruch, um für das neue [nicht] Normale und mehr individuelle virtuelle Erfahrungen zu generieren. Durch harte Arbeit und Innovation verschieben wir die Grenzen technologischer Möglichkeiten weiter hinaus, um neue Realitäten zu formen und fesselnde, soziale und erlebnisreiche Erinnerungen zu schaffen. Mit unserer virtuellen Ereignisplattform und unseren Diensten können unsere Kunden ihren Zuschauern, Fans, Kollegen und ihren eigenen Kunden praktisch grenzenlose Möglichkeiten an die Hand geben. Sagen Sie hello@genxp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210503005825/de/

Contacts:

Ryh-Ming Poon

Head of Global Communications

r.poon@xsolla.com