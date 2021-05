DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Adler Group S.A.: Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts ESG als fester Bestandteil der langfristigen Strategie verankert

Reduzierung der CO 2 -Emissionen im gesamten Portfolio um 50 % bis 2030

-Emissionen im gesamten Portfolio um 50 % bis 2030 Erhöhte Transparenz analog dem Deutschen Corporate Governance Kodex Berlin, 4. Mai 2021 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen widerspiegelt und einen detaillierten Überblick über die wesentlichen Themen Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance, gibt. ESG als fester Bestandteil in der langfristigen Strategie verankert

Seit der Entstehung der Adler Group Ende 2020 durch den Zusammenschluss von ADO Properties S.A. (umbenannt in Adler Group S.A.), ADLER Real Estate AG und Consus Real Estate AG steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Konzernphilosophie. Dementsprechend wurde Nachhaltigkeit (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) auch Anfang 2021 als eine der drei Hauptsäulen der langfristigen Strategie festgelegt. Um die Nachhaltigkeit im gesamten Konzern zu fördern, wurde unter der Leitung des Chief Legal Officers der Adler Group, Sven-Christian Frank, ein ESG-Board gegründet. Dieses Gremium besteht aus Vertretern verschiedener Geschäftsbereiche sowie Nachhaltigkeitsspezialisten und setzt sich fortlaufend mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit auseinander. Messbare Ziele für den Klimaschutz

Das wichtigste messbare ESG-Zielder Adler Group ist die Reduzierung der CO 2 -Emissionen innerhalb des gesamten Portfolios um 50 % bis zum Jahr 2030.Dies steht in vollem Einklang mit den Zielen, die im Klimaschutzplan 2050 der Bundesrepublik Deutschland für den Immobiliensektor festgelegt wurden. Die Adler Group plant in den kommenden Jahren eine verstärkte Modernisierung ihres Portfolios durch die Installation von Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerken, die umweltfreundlicher sind als herkömmliche Heizsysteme. In einem ersten Schritt werden ca. 1.000 Photovoltaik-Anlagen auf Dächern zur Deckung der örtlichen Stromversorgung installiert und 200 Blockheizkraftwerke für ca. 1.500 Gebäude bereitgestellt. Darüber hinaus werden gezielte Verkäufe und die Realisierung der konzerneigenen "Build-to-Hold"-Entwicklungspipeline mit 10.000 neuen Wohnungen in den Top-7-Städten Deutschlands zur Portfoliooptimierung beitragen und damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten, um die Adler Group nachhaltig und klimafreundlich aufzustellen. Im Laufe des Jahres 2021 wird ein detaillierter Plan mit allen notwendigen Schritten und Maßnahmen entworfen, um die CO 2 -Emissionen in den nächsten 10 Jahren zu halbieren. Erhöhte Transparenz analog dem Deutschen Corporate Governance Kodex

Die Adler Group ist in Luxemburg ansässig und eingetragen, jedoch befindet sich ihr Immobilienvermögen ausschließlich in Deutschland und die Aktien sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen zur Verbesserung der Corporate Governance beabsichtigt das Unternehmen, die Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zu erfüllen. Im Gegensatz zu deutschen Aktiengesellschaften hat die Adler Group eine einstufige Führungsstruktur (monistisches System), bestehend aus acht Verwaltungsratsmitgliedern, einschließlich der beiden Co-CEOs. Der Verwaltungsrat entwickelt gemeinsam mit der Geschäftsführung die strategische Ausrichtung des Unternehmens und sorgt für deren Umsetzung. Seit der Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Hauptversammlung im September 2020 hat der Verwaltungsrat seine Arbeit in neu zusammengesetzten Gremien vertieft: - dem Prüfungsausschuss

- dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss

- dem Investitions- und Finanzierungsausschuss

- dem Ad-hoc-Ausschuss Mit Ausnahmen des Ad-hoc-Ausschusses setzen sich alle Gremien vollständig aus den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, daher agieren diese unabhängig von der Geschäftsführung. Der Nachhaltigkeitsbericht steht auf der Internetseite der Adler Group unter https://ir.adler-group.com/websites/adler-group/German/7950/nachhaltigkeitsbericht.html zur Verfügung.

