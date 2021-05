Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel's ureigener Domäne verbuchen konnten. Handlungsbedarf. Gestern gab es direkt zwei Meldungen von Nel - so bereitet man eine Unternehmenspräsentation perfekt vor. Ab heute Morgen 8:00 startet die Präsentation der Quartalszahlen und "der Anleger" kann die Ergebnisse mit den Schätzungen vergleichen. Spannend. Vorab starten wir mit dem Auftrag für eine 2 MW Elektrolyseanlage erhalten von H2 Energy erteilt Auftrag für eine ...

