DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum startet mit neuen Quartalsrekorden bei Umsatz und Auftragseingang ins Geschäftsjahr 2021



04.05.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG Pfeiffer Vacuum startet mit neuen Quartalsrekorden bei Umsatz und Auftragseingang ins Geschäftsjahr 2021 - Umsatz mit 191,7 Mio. Euro um 25,0 % höher als im Vorjahr - Auftragseingang mit 233,9 Mio. Euro 35,3 % über dem Vorjahr - Betriebsergebnis (EBIT) von 22,6 Mio. Euro und EBIT-Marge von 11,8 % Aßlar, 4. Mai 2021. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein führender, weltweit agierender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 25,0 % auf einen Quartalsrekordwert von 191,7 Mio. Euro (Q1 2020: 153,3 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 22,6 Mio. Euro, ein Anstieg von 76,4 % (Q1 2020: 12,8 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 11,8 % entspricht (Q1 2020: 8,4 %). Auch der Auftragseingang erreichte mit 233,9 Mio. Euro ein neues Rekordniveau (Q1 2020: 172,9 Mio. Euro). Der Anstieg des Umsatzes von Pfeiffer Vacuum war einer starken Entwicklung in allen Marktsegmenten zu verdanken. Besonders dynamisch fiel die Umsatzentwicklung im Halbleitermarkt aus. Pfeiffer Vacuum hat zum 1. Januar 2021 seine Marktsegmentierung geändert. Der Beschichtungsmarkt wird nun teilweise im umbenannten Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien und teils im Industriemarkt berücksichtigt, der wiederum dem Marktsegment Analytik, Industrie und F&E zugeordnet ist. Diese Neuerung spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung der globalen Wachstumsstrategie von Pfeiffer Vacuum wider - mit dem Ziel, noch effizienter zu werden und noch besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen.



Der Umsatz im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg deutlich um 38,9 % auf 99,6 Mio. Euro (Q1 2020: 71,7 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E erhöhten sich um 12,8 % auf 92,1 Mio. Euro (Q1 2020: 81,6 Mio. Euro). Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen entsprechend der neuen Marktsegmentierung angepasst. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 76,4 % auf 22,6 Mio. Euro (Q1 2020: 12,8 Mio. Euro) und die EBIT-Marge betrug 11,8 % (Q1 2020: 8,4 %). Der EBIT-Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergab sich hauptsächlich aus dem Umsatzwachstum und den damit verbundenen Skaleneffekten. Dem gegenüber standen jedoch ein weniger vorteilhafter Produkt- und Marktmix und anhaltende Effizienzverluste aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Darüber hinaus haben nachteilige Wechselkurseinflüsse, vor allem aus dem US-Dollar, die EBIT-Marge mit 2 Prozentpunkten belastet. Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag im ersten Quartal 2021 auf einem beachtlichen Niveau von 1,22. Der Auftragsbestand entspricht mit 165,5 Mio. Euro einem Anstieg von 27,0 % gegenüber dem Vorjahr (31. März 2020: 130,3 Mio. Euro) und einem Anstieg von 34,2 % gegenüber dem Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 123,3 Mio. Euro). "Hinter uns liegt ein sehr starkes Quartal mit anziehendem Auftrags- und Umsatzniveau seit Jahresbeginn", so Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Dank unserer robusten globalen Infrastruktur und unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir mit der Kundennachfrage Schritt halten. Die Marktnachfrage ist nach wie vor Schwankungen unterworfen, doch mit einer klaren Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und unserem agilen Team gelingt es uns, die Herausforderungen des sich rasch verändernden Umfelds zu meistern und die hohe Nachfrage zu bedienen Gleichzeitig blieben wir vorsichtig, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten zu schützen." Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: Q1/2021 Q1/2020 Veränderung Umsatz 191,7 Mio. Euro 153,3 Mio. Euro 25,0 % EBIT 22,6 Mio. Euro 12,8 Mio. Euro 76,4 % Nettoergebnis 15,9 Mio. Euro 8,9 Mio. Euro 79,9 % Ergebnis je Aktie 1,61 Euro 0,90 Euro 78,9 % Auftragseingang 233,9 Mio. Euro 172,9 Mio. Euro 35,3 % Auftragsbestand 165,5 Mio. Euro 130,3 Mio. Euro 27,0 % Das Bruttoergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 65,2 Mio. Euro (Q1 2020: 53,3 Mio. Euro). Der Anstieg von 22,3 % gegenüber dem Vorjahr ergab sich aus positiven Skaleneffekten im Zusammenhang mit den Umsatzzuwächsen, die jedoch durch den Produkt- und Marktmix, Auswirkungen auf die Produktivität bedingt durch die COVID-19-Maßnahmen sowie Wechselkursschwankungen insbesondere in US-Dollar belastet wurden. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 79,9 % auf 15,9 Mio. Euro (Q1 2020: 8,9 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 1,61 Euro entspricht (Q1 2020: 0,90 Euro). In der regionalen Umsatzverteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, trug Asien mit einem Umsatzanstieg von 58,5 % auf 80,7 Mio. Euro bei (Q1 2020: 50,9 Mio. Euro), was der starken Umsatzentwicklung im Halbleitersegment zu verdanken war. In Europa kam es infolge der breiten Erholung aller Märkte, einschließlich des Halbleitermarkts, zu einem Zuwachs von 15,1 % auf 66,7 Mio. Euro (Q1 2020: 58,0 Mio. Euro). Auf dem amerikanischen Kontinent ging der Umsatz leicht um 0,8 % auf 44,1 Mio. Euro zurück (Q1 2020: 44,4 Mio. Euro). Dies war dem negativen Effekt aus der Wechselkursentwicklung des US-Dollar geschuldet.



Bilanz und Cash-Flow

Die Bilanzsumme am Ende des ersten Quartals 2021 betrug 708,3 Mio. Euro und war damit 7,0 % höher als zum Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 661,8 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen sich auf 130,2 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 122,9 Mio. Euro), und das Unternehmen ist hinsichtlich der finanziellen Verbindlichkeiten auf Nettobasis schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote blieb auf einem soliden Niveau von 58,6 % und war damit etwas niedriger als zum Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 59,2 %).



Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Ausgehend von den starken Ergebnissen des ersten Quartals 2021, dem Rekordauftragseingang sowie der anhaltenden Erholung in allen Marktsegmenten, rechnet Pfeiffer Vacuum mit erheblichen Verbesserungen beim jährlichen Umsatzwachstum sowie bei der Entwicklung der EBIT-Marge im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sowohl das Umsatzwachstum als auch die EBIT-Marge sollen bei über 10 % liegen (Geschäftsjahr 2020: Umsatzwachstum von -2,2 %; EBIT-Marge von 7,3 %). Der Vorstand erwartet ein starkes erstes Halbjahr 2021 und eine leichte Abschwächung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgrund von Quartalsschwankungen und einer normalisierten Nachfragesituation. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert) Drei Monate per 31. März 2021 2020 in T€ in T€ Umsatzerlöse 191.664 153.328 Umsatzkosten -126.498 -100.056 Bruttoergebnis 65.166 53.272 Vertriebs- und Marketingkosten -20.553 -18.033 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -15.607 -15.318 Forschungs- und Entwicklungskosten -8.995 -7.699 Sonstige betriebliche Erträge 3.573 2.721 Sonstige betriebliche Aufwendungen -969 -2.126 Betriebsergebnis 22.615 12.817 Finanzaufwendungen -229 -231 Finanzerträge 54 39 Ergebnis vor Steuern 22.440 12.625 Steuern vom Einkommen und Ertrag -6.508 -3.770 Ergebnis nach Steuern 15.932 8.855 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 1,61 0,90 Verwässert 1,61 0,90 Konzernbilanz (nicht auditiert) 31.03.2021 31.12.2020 in T€ in T€ AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 103.039 100.736 Sachanlagen 158.987 158.191 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 374 376 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.232 2.198 Sonstige Vermögenswerte 830 829 Latente Steueransprüche 31.480 31.306 Langfristige Vermögenswerte 297.942 293.636 Vorräte 136.776 133.254 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 114.078 83.601 Vertragsvermögenswerte 1.898 1.501 Ertragsteuerforderungen 11.232 10.848 Geleistete Anzahlungen 4.830 4.260 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 176 1.597 Sonstige Forderungen 11.118 10.265 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 130.219 122.883 Kurzfristige Vermögenswerte 410.327 368.209 Summe der Aktiva 708.269 661.845 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 339.740 323.808 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -46.477 -53.580 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG 414.769 391.734 Finanzielle Verbindlichkeiten 69.246 69.614 Pensionsrückstellungen 71.558 70.348 Latente Steuerschulden 6.265 4.477 Vertragsverbindlichkeiten 1.050 804 Langfristige Schulden 148.119 145.243 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.683 44.937 Vertragsverbindlichkeiten 10.031 7.296 Sonstige Verbindlichkeiten 25.688 21.478 Rückstellungen 44.029 39.502 Ertragsteuerschulden 9.221 8.154 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.729 3.501 Kurzfristige Schulden 145.381 124.868 Summe der Passiva 708.269 661.845 Konzern-Cash-Flow Rechnung (nicht auditiert) Drei Monate per 31. März 2021 2020 in T€ in T€ Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 15.932 8.855 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 6.233 6.801 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 5.130 868 Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -4.550 -7.221 Forderungen und sonstige Aktiva -29.753 -6.841 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden 6.289 -1.063 Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 14.420 886 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 13.701 2.285 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Vermögenswerte -5.116 -7.585 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 65 109 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -5.051 -7.476 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1.570 -1.298 Rückzahlung von finanziellen Schulden -62 -120 Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.632 -1.418 Wechselkursbedingte Veränderung der

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 318 -719 Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 7.336 -7.328 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 122.883 111.980 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

am Ende der Periode 130.219 104.652

04.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de