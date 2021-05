DJ Teamviewer bekräftigt nach starkem Jahresauftakt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Teamviewer hat nach einem starken Jahresauftakt seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, sollen die Billings in diesem Jahr weiterhin auf 585 bis 605 Millionen Euro steigen. Im Jahr 2023 will Teamviewer dann die Marke von 1 Milliarde Euro knacken. Über 2023 hinaus strebt das Unternehmen ein Billings-Wachstum von mindestens 25 Prozent pro Jahr an. Der Umsatz soll im laufenden Jahr unverändert 525 bis 540 Millionen Euro erreichen, nach 455,6 Millionen im vergangenen Jahr.

Die bereinigte EBITDA-Marge sieht die Teamviewer AG weiterhin bei 49 bis 51 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Margen-Prognose im März wegen deutlich gestiegener Marketingausgaben nach unten revidiert hatte. Im Februar hatte Teamviewer noch eine bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2021 von 55 bis 57 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent) in Aussicht gestellt. Mittelfristig soll die bereinigte EBITDA-Marge aber weiterhin 50 Prozent betragen.

Im ersten Quartal 2021 erreichte die bereinigte EBITDA-Marge 61,4 Prozent nach 61,7 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Billings kletterten um 22 (währungsbereinigt 26) Prozent auf 146,6 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel mit Billings von 144 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 118,3 Millionen Euro zu. Das ist weniger, als Analysten dem Unternehmen mit im Mittel 132 Millionen Euro zugetraut hatten. Teamviewer erklärte die im Vergleich zu den Billings unterproportionale Umsatzentwicklung mit der Einstellung des Verkaufs von unbefristeten Lizenzen. Dieser Effekt werde sich im Verlauf des Jahres abbauen, hieß es, so dass sich die Umsatz- und Billings-Wachstumsraten ab 2022 angleichen werden.

Das bereinigte EBITDA stieg von Januar bis März auf 90,0 von 73,9 Millionen Euro vor einem Jahr, und übertraf damit die Konsensschätzung von 82 Millionen Euro.

