Junior Produzent im Sonderangebot!: Aktie kaufen, liegen lassen, schlafen gehen und irgendwann mit Gewinn verkaufen!

Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ist ein weit fortgeschrittener Junior-Produzent der absoluten Extraklasse, bei dem einfach alles stimmt.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) stellen wir Ihnen heute ein aussichtsreiches Goldexplorations- und -produktionsunternehmen aus Kanada vor.

Die beiden wichtigsten Goldproduktionsbetriebe des Unternehmens sind seine 100% igen Anteile an der Beta Hunt Mine und den Higginsville Gold Operations, die sich beide in Westaustralien, etwa 60 km von Kalgoorlie entfernt, entlang des produktiven Norseman-Wiluna Greenstone Belt befinden.

Nach Abschluss eines transformativen Geschäftsjahres 2020 mit niedrigeren Lizenzgebühren und einem deutlichen Reservewachstum ist Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) stark in das neue Jahr gestartet.

Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) veröffentlichte seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal Anfang letzten Monats und meldete eine vierteljährliche Goldproduktion von ~ 24.700 Unzen, was im Jahresvergleich im Wesentlichen unverändert blieb (Q1 2020: ~ 24.800 Unzen).

Während die Produktion im Einklang mit den Ergebnissen des letzten Jahres lag, sollte das Unternehmen ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen, wobei der Goldpreis ( GLD ) gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen ist .

Angesichts der starken Ergebnisse behielt das Unternehmen seine branchenführende Bilanz bei kleineren Herstellern bei und beendete das Quartal mit rund 62 Millionen US-Dollar in bar, verglichen mit 64 Millionen US-Dollar im Vorquartal, obwohl die endgültige Zahlung der Rückkaufvereinbarung für Beta zurückgezahlt wurde!

Schauen wir uns die folgenden Ergebnisse genauer an:

Vor drei Jahren sah es ziemlich trostlos aus, bevor der derzeitige CEO Paul Huet das Ruder mit Nettoverlusten pro Aktie übernahm und plant, die "nicht zum Kerngeschäft gehörende" Beta-Jagdmine zu verkaufen, um sich auf Dumont zu konzentrieren.

Glücklicherweise haben wir seitdem eine wesentliche Trendwende bei den Betriebsergebnissen des Unternehmens, das wahre Potenzial von Beta Hunt und eine Verlagerung hin zur Generierung eines positiven Free Cashflows gesehen.

CEO Paul Huet ist unseren Lesern ein Begriff: Er hat in der Vergangenheit bereits Klondex Mines aufgebaut und mit großem Gewinn für die Aktionäre verkauft.

Mit der Hinzufügung eines neuen Bergbauzentrums (HGO) ist die Produktion nicht nur erheblich gewachsen, sondern die Betriebsergebnisse sind von Quartal zu Quartal viel weniger volatil, da der Betrieb nicht nur auf Beta Hunt beruht.

Zu Beginn dieses Jahres rechnete Karora mit einer Goldproduktion von ca. 110.000 Unzen zu Gesamtkosten von 1.035 USD / Unze.

Während die Produktion nur bei ~ 22,5% der jährlichen Prognose zur Mitte liegt, geht das Unternehmen davon aus, dass in Higginsville Central höherwertige Gebiete abgebaut werden, und das Spargos-Projekt des Unternehmens wird voraussichtlich vor Jahresende online gehen.

Daher sollte Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) eine viel stärkere zweite Jahreshälfte haben, wobei das Unternehmen das erste Halbjahr voraussichtlich mit einer Goldproduktion von über 50.000 Unzen abschließen wird, bevor es im zweiten Halbjahr 2021 über 60.000 Unzen produziert.

Während die Produktion im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, stieg der Umsatz glücklicherweise leicht an und sollte zu einem deutlich höheren Goldpreis erzielt werden.

Dies liegt daran, dass der im ersten Quartal gemeldete Durchschnittspreis ~ 1.800 USD / Unze betrug, was deutlich über den im ersten Quartal 2020 gemeldeten 1.493 USD / Unze liegt.

Der Goldabsatz stieg von ~ 24.600 Unzen auf ~ 25.500 Unzen. Dies sollte zu einem starken Umsatzwachstum führen, wobei der Umsatz voraussichtlich über 45,1 Mio. USD liegen wird, vorausgesetzt, der durchschnittliche realisierte Goldpreis beträgt 1.770 USD / Unze.

Dies ist im Vergleich zu den im Vorjahreszeitraum ausgewiesenen ~ 36,8 Mio. USD recht günstig, was einem Wachstum von mehr als 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Neue Entdeckung in seiner Beta Hunt Mine

Neben einem starken operativen Quartal meldete das Unternehmen auch eine neue Entdeckung in seiner Beta Hunt Mine mit einem Highlight-Loch von 4,6 Metern und 11,6% Nickel.

Diese Zone wurde "50C" genannt und befindet sich weniger als 150 Meter von der bestehenden Minenentwicklung entfernt.

Angesichts der Nähe zur bestehenden Entwicklung und der Bonanza-Qualitäten könnte diese Entdeckung dazu beitragen, Karoras zukünftige Kosten durch zusätzliche Gutschriften für Nebenprodukte zu senken.

Das Unternehmen meldete auch einige Abschnitte mit mittelschwerem Gold südlich des Gamma Island Fault, was für das Unternehmen eine Überraschung war, die es untersuchen wollte.

In Higginsville meldete Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ein Highlight-Loch von 14 Metern mit einem Goldabfall von 6,1 Gramm pro Tonne und einen weiteren soliden Abschnitt in der gleichen Umgebung von 6,3 Metern mit 14,0 Gramm pro Tonne Gold in Spargos.

Diese Lagerstätte wird ziemlich aufregend, da Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) weiterhin oberflächennahes, hochwertiges Gold abfängt und frühere Ergebnisse validiert, die das hochgradige Potenzial der Lagerstätte hervorheben.

Derzeit gibt es zu Spargos eine Reservenschätzung mit einer Ressource von nur ~ 112.000 Unzen bei 4,4 Gramm pro Tonne Gold.

Angesichts der beeindruckenden Infill- und Step-out-Bohrungen wären wir jedoch nicht überrascht, wenn das Unternehmen hier in diesem Jahr eine Reserve von ~ 100.000 Unzen und bis zum nächsten Jahr bis zu ~ 200.000 Unzen nachweisen würde.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG geht in diesem Newsflash auf die guten Quartalszahlen von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ein:

Steigen Sie noch heute ein, denn diese Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen kräftig zulegen!

Wenn wir Ihnen sagen, das Timing für den Einstieg in eine Aktie ist perfekt, dann haben wir dank der Hintergrundinformationen unseres globalen Netzwerks aus Profi-Investoren, Analysten und CEOs in der Regel recht damit.

Aufgrund des starken Starts in das Geschäftsjahr 2121 sowohl operativ als auch vom Standpunkt der Exploration aus sehen wir Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) weiterhin als eine der besseren Wetten im Bereich der Junior-Produzenten.

Basierend auf ~ 144 Millionen ausstehenden Aktien, einem Aktienkurs von aktuell 3,85 US-Dollar und ~ 76 Millionen US-Dollar in bar beträgt der aktuelle Unternehmenswert von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) rund 563 Millionen US-Dollar.

Wenn wir dies durch die Reservebasis des Unternehmens von ~ 1,3 Millionen Unzen dividieren, wird Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) mit nur ~ 331,00 USD / Unze bewertet!

Angesichts der starken Bilanz des Unternehmens würden wir argumentieren, dass Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) die Möglichkeit hat, auf seinen Reserven aufzubauen, und kein Problem damit haben sollte, die Reserven im Reserve-Update für das Geschäftsjahr 2021 (Q1 2022) nach Erschöpfung um mehr als ~ 150.000 Unzen zu erhöhen.

Langfristig verfügt das Unternehmen bei HGO über ein enormes ungenutztes Potenzial mit mehreren Zielen wie Aquarius und potenziellen neuen Zielen nördlich von Trident.

Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ist ein weit fortgeschrittener Junior-Produzent der absoluten Extraklasse, bei dem einfach alles stimmt.

Nutzen Sie die aktuelle Konsolidierungsphase für Ihren günstigen Einstieg!

Wie immer mit spekulativen Grüßen

Aus der Hotstock Investor Redaktion

