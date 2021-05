Der amerikanische Logistiker Werner Enterprises Inc. (ISIN: US9507551086, NYSE: WERN) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Record date war der 19. April 2021. Im Vergleich zum Vorquartal (9 Cents) ist dies eine Anhebung um 11 Prozent. Damit erhalten die Aktionäre auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,40 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite ...

