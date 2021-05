VW hat in den letzten Monaten deutlich an Geschwindigkeit in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren aufgenommen. Jetzt wird beim wichtigen Thema Software noch einmal nachgebessert. Die Software-Tochter Cariad bekommt weitere Geldspritzen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. JPMorgan sieht weiteres Potenzial für die Aktie…E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. VW macht sich fit für die Zukunft. Vor allem die Software-Tochter Cariad soll gestärkt werden. "In Cariad investieren wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...