The following instruments on XETRA do have their first trading 04.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.05.2021Aktien1 NO0010895568 Airthings AS2 ES0105148003 Atrys Health S.A.3 NO0010793243 Ayfie Group AS4 NO0010947385 BW Ideol AS5 NO0010917594 Circa Group A.S.6 US1259193084 CPI Aerostructures Inc.7 NO0010722283 Elliptic Laboratories AS8 NO0010852213 EXACT Therapeutics AS9 US36165A1025 GEE Group Inc.10 NO0010781818 House of Control Group AS11 NO0010892912 NORCOD AS12 NO0010893902 Proximar Seafood A.S.13 NO0010881717 Sikri Holding AS14 NO0010931207 Skandia Greenpower AS15 NO0010714785 Vaccibody AS16 NO0010894603 Volue ASA17 SE0015245097 Abera Bioscience AB18 NO0010829765 Andfjord Salmon AS19 NO0010946593 ARGEO AS20 US07134L1070 Battalion Oil Corp.21 PLCPTRT00014 Captor Therapeutics S.A.22 DK0061411964 Cessatech A/S23 SE0011762517 Clean Industry Solutions Holding Europe AB24 GB00BF52QX07 Clean Invest Africa PLC25 SE0006758231 Cline Scientific AB26 PLCLDTC00019 Cloud Technologies S.A.27 NO0010876642 Cloudberry Clean Energy AS28 PLCRFRG00016 Creativeforge Games SA29 PLCRPJR00019 Creepy Jar S.A.30 DK0061410487 DanCann Pharma A/S31 NO0010911902 Elektroimportoren AS32 CA38071H1064 Gold Royalty Corp.33 SE0015949037 Heimstaden AB34 NO0010724701 Icelandic Salmon AS35 PLIMGPW00013 Image Power S.A.36 US45685K1025 InfuSystems Holdings Inc.37 US4833791035 Kaleyra Inc.38 NL00150001S5 Kingfish Zeeland B.V.39 SE0015657895 Krona Public Real Estate AB40 NO0010936750 Kyoto Group AS41 NO0010307143 Mercell Holding ASA42 NO0010895022 Mintra Holding AS43 PLMVGMS00011 Movie Games S.A.44 NL0015268814 MPC Energy Solutions N.V.45 DK0061414638 Nordic Aqua Partners A/S46 NO0003058109 Nordic Halibut AS47 NO0010946445 Norse Atlantic ASA48 US66987P2011 Novabay Pharmaceuticals Inc.49 US67091K3023 Nuverra Environmental Solutions Inc.50 NO0010934748 Orn Software Holding AS51 SE0005676103 Ortoma AB52 NO0010895667 PatientSky Group AS53 NL00150005Z1 Pryme B.V.54 NO0010785967 Quantafuel AS55 SE0008294789 Redwood Pharma AB56 GB00BLH1QT30 Samarkand Group PLC57 PLSNTFG00017 Setanta S.A.58 ES0105509006 Soluciones Cuatroochenta S.A.59 NO0010927288 Sonans Holding AS60 PLSTRWI00019 Starward Industries S.A.61 NO0010775844 Statt Torsk AS62 SE0015244462 Streamify AB63 SE0008241491 SynAct Pharma AB64 US90915J1034 Unique Fabricating Inc.65 NO0010936081 Aker Clean Hydrogen AS66 US3789734080 GlobalStar Inc.67 NO0010917719 Arctic Fish Holding AS68 NO0010078850 Cambi ASA69 NO0010917339 Horisont Energi AS70 NO0010762792 Instabank ASA71 NO0010591191 Lifecare AS72 SE0015948591 Modelon AB73 SE0015950001 Nilar International AB74 NO0010951577 Tekna Holding AS75 GB00BF01VL55 Ace Liberty & Stone PLC76 NO0010872468 Agilyx AS77 SE0009267974 Appspotr AB78 SE0005731833 BrainCool AB79 ES0112320009 Catenon S.A.80 GB0032706284 Chapel Down Group PLC81 NO0010015175 Cyviz AS82 GB0008910779 Daniel Thwaites PLC83 NO0010963275 Desert Control AS84 DK0061414711 Everfuel A/S85 SE0007525738 Fastout Int. AB86 SE0014956306 Gigger Group AB87 NO0010907744 Green Minerals AS88 NO0010892359 Hydrogen pro AS89 SE0007692124 IMINT Image Intelligence AB90 GB00BGL7YW15 Incanthera Plc91 NO0010955883 Integrated Wind Solutions AS92 SE0005454873 Nanologica AB93 US6300873022 Nanoviricides Inc.94 NO0010941925 Norsk Solar AS95 NO0010900087 Nortel AS96 SE0013409760 ODI Pharma AB97 SE0002392886 Parans Solar Lighting AB98 SE0008014476 Plejd AB99 GB00BMQX2R72 Shepherd Neame Ltd.100 NO0010781560 Skitude Holding AS101 GB00BJVQQP66 SulNOx Group PLC102 SE0015504519 Tellusgruppen AB103 GB00BL4Q0333 The British Honey Company PLC104 NO0010713936 Zaptec AS105 US00912N2053 Air Industries Group106 NO0010921232 Aker Horizons ASA107 NO0010859580 Arctic Bioscience AS108 US0585161054 Ballantyne Strong Inc.109 PLBLOBR00014 Bloober Team S.A.110 PLBLOCM00013 Cannabis Poland S.A.111 US15643U1043 Centrus Energy Corp.112 US20676Y4035 Condor Hospitality Trust Inc.113 US29358Y2019 Enservco Corp.114 SE0015382155 Eurocine Vaccines AB115 GG00BRK9BQ81 FastForward Innovations Ltd.116 US3385171059 Flanigan's Enterprises Inc.117 NO0010931900 Flyr AS118 US3824108431 Goodrich Petroleum Corp.119 SE0015661152 Hamlet Pharma AB120 ES0105456026 Holaluz-Clidom S.A.121 NO0010859648 Huddlestock Fintech AS122 NO0010776990 Huddly AS123 SE0015345897 Hybricon Bus System AB124 NO0010920945 Hynion AS125 IM00BYYPQX37 KR1 PLC126 NO0010815103 Kraft Bank ASA127 NO0010808405 Lillestrom Sparebank128 US57633B1008 Mastech Digital Inc.129 SE0015657820 Miris Holding AB130 US62857J2015 Myomo Inc.131 GB00B5TWCQ18 National Milk Records PLC132 NO0010907090 Nordic Unmanned AS133 PLLSRMD00018 One More Level S.A.134 NO0010809783 Otovo AS135 US7153181018 Persimmon PLC136 US6943082064 PG & E Corp.137 PLQBCGM00018 Qubicgames S.A.138 NO0010907389 Rana Gruber AS139 US85303B1008 Standard AVB Financial Corp.140 US8681531070 Superior Drilling Products Inc.141 US8703096060 Swedish Match AB142 GB00B9276C59 Tectonic Gold PLC143 US8901101092 Tompkins Financial Corp.144 NO0010731615 Tysnes Sparebank145 US9287031077 Volt Information Sciences Inc.146 NO0010895782 Xplora Technologies AS147 CA72748Q1081 PlantFuel Life Inc.148 CA05156E4076 Aurelius Minerals Inc.149 CA4592832063 International Cobalt Corp.150 LU2334363566 OboTech Acquisition SE151 DE000A2TSQH7 KATEK SEAnleihen1 XS2310122572 Deutsche Bank AG [London Branch]2 USE7S78BAB82 Pan American Energy S.L. [Argentine Branch]3 US87264ABF12 T-Mobile USA Inc.4 US87264AAZ84 T-Mobile USA Inc.5 AU3CB0237949 Alberta, Provinz6 AU3FN0046561 Commonwealth Bank of Australia7 AU3FN0055992 Commonwealth Bank of Australia8 AU3FN0041406 DBS Group Holdings Ltd.9 CH0384629892 dormakaba Finance AG10 XS2338193019 Eurobank S.A.11 XS1718418285 HSBC Holdings PLC12 AU3FN0054284 Macquarie Bank Ltd.13 AU3SG0002272 New South Wales Treasury Corp.14 AU3SG0001746 Northern Territory Treasury Corporation15 AU3SG0001795 Northern Territory Treasury Corporation16 AU3SG0002074 Northern Territory Treasury Corporation17 AU3SG0001845 Northern Territory Treasury Corporation18 AU3SG0001951 Northern Territory Treasury Corporation19 AU3SG0001738 Northern Territory Treasury Corporation20 AU3SG0001886 Northern Territory Treasury Corporation21 AU3SG0001597 Northern Territory Treasury Corporation22 AU3CB0272896 Optus Finance Pty Ltd.23 AU3CB0264703 Standard Chartered PLC24 AU3CB0239267 Suncorp-Metway Ltd.25 AU3CB0268167 Verizon Communications Inc.26 AU3FN0043238 Westpac Banking Corp.27 AU3CB0234573 Westpac Banking Corp.28 AU3FN0046603 Westpac Banking Corp.29 USP06048AB19 Avianca Holdings S.A.30 XS1614096425 Burford Capital PLC31 XS1391063424 Burford Capital PLC32 US92940WAB54 Wix.com Ltd.