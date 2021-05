Für die Biontech-Aktie gibt es seit Tagen kein halten mehr. Die Prüfung des Impfstoffes für Kinder hat bereits begonnen und Südafrika hat die erste Lieferung des Biontech/Pfizer Impfstoffes erhalten. Die Anlegerstimmung ist positiv. Lieferung in Südafrika Am heutigen Montag verkündete Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize auf Twitter, dass die erste Lieferung des Biontech/Pfizer Impfstoffes angekommen sei, so dpa. Somit könne Südafrika die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...