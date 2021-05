DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Delivery Hero ernennt neues Vorstandsmitglied und bekräftigt Engagement für Nachhaltigkeit



04.05.2021 / 08:00

Die Verträge des Vorstands von Delivery Hero wurden über das derzeit vereinbarte Laufzeitende um weitere vier Jahre bis April 2026 verlängert

Pieter-Jan Vandepitte, COO von Delivery Hero, wurde mit sofortiger Wirkung am 3. Mai 2021 zum dritten Vorstandsmitglied der Delivery Hero SE bestellt

Der Aufsichtsrat wird ESG-Ziele (Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung) für den Vorstand festlegen und damit Delivery Hero's Engagement für Nachhaltigkeit stärken

Berlin, 4. Mai 2021 - Der Aufsichtsrat von Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), der weltweit führenden lokalen Lieferplattform, hat gestern Abend beschlossen, die Verträge der Vorstandsmitglieder von Delivery Hero zu verlängern. Die beiden aktuellen Vorstandsmitglieder, Niklas Östberg, Chief Executive Officer und Mitgründer, sowie Emmanuel Thomassin, Chief Financial Officer, haben der Vertragsverlängerung um weitere vier Jahre über das derzeit vereinbarte Laufzeitende bis zum 30. April 2026 zugestimmt und damit ihr Vertrauen in das Unternehmen und das Potenzial der Branche weiter bekräftigt.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Pieter-Jan Vandepitte, Chief Operating Officer ("COO"), mit sofortiger Wirkung als drittes Vorstandsmitglied bestellt. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren entsprechend der Laufzeit der anderen Vorstandsmitglieder bis zum 30. April 2026. Pieter-Jan Vandepitte ist seit dem 1. August 2015 COO der Delivery Hero SE und greift auf einen großen Erfahrungsschatz für diese neue Position zurück. Als COO hat er in den letzten sechs Jahren eng mit den lokalen Märkten von Delivery Hero zusammengearbeitet.



Dr. Martin Enderle, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Der Aufsichtsrat freut sich sehr, die Entwicklung von Delivery Hero gemeinsam mit Niklas Östberg und Emmanuel Thomassin weiter voranzutreiben, die in den letzten Jahren entscheidend für den Erfolg des Unternehmens waren. Wir freuen uns auch, Pieter-Jan Vandepitte in den Vorstand von Delivery Hero zu berufen. Als Chief Operating Officer wird Pieter-Jan Vandepitte eine große Bereicherung für den Vorstand sein, und es Delivery Hero ermöglichen, die globale Präsenz zu stärken und das Geschäft in den kommenden Jahren weiter auszubauen."

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Ich möchte dem Aufsichtsrat für das Emmanuel und mir entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam weiter fortzusetzen, um unseren Kunden weiterhin ein großartiges Erlebnis bieten zu können. Darüber hinaus freue ich mich, Pieter-Jan im Vorstand begrüßen zu dürfen. Pieter-Jan bringt großes Wissen über unsere lokalen Märkte und operative Einblicke in den Vorstand ein. Seine bisherige Erfahrung und sein operativer Fokus werden uns dabei helfen, unsere Vision fortzusetzen."



Pieter-Jan Vandepitte, Chief Operating Officer von Delivery Hero: "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Delivery Hero anzugehören, und möchte dem Aufsichtsrat für diese Ernennung danken. Ich freue mich darauf, mit meinem Wissen und meiner Expertise einen positiven Beitrag zu leisten, zumal ich in den vergangenen Jahren eng mit unseren lokalen Märkten zusammengearbeitet habe. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern, unserem Führungsteam und der fantastischen Delivery Hero-Gemeinschaft auf der ganzen Welt, freue ich mich darauf, Delivery Hero's globale Präsenz zu stärken und sowohl das Geschäft als auch die Märkte, in denen wir tätig sind, positiv zu beeinflussen."

Um Delivery Hero's Engagement für Nachhaltigkeit und den positiven Einfluss der Gesellschaft zu stärken, wird der Aufsichtsrat zudem ESG-Ziele in den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung für die Vorstandsmitglieder festlegen. Mehr Informationen zu diesem Thema wird Delivery Hero in Kürze bekannt geben. Die Gesellschaft hat zudem vor Kurzem die Gründung eines Diversity & Inclusion Advisory Boards verkündet, um in den nächsten fünf Jahren eine ausgewogene Geschlechterrepräsentanz im Aufsichtsrat anzustreben. Hier können Sie mehr über diese Initiativen erfahren.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in mehr als 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com.

PRESSEKONTAKT

Sigrid Dalberg-Krajewski

Senior Director, Communications

+49 170 56 35 160

press@deliveryhero.com



