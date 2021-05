DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

Exasol AG: Finanzvorstand Michael Konrad scheidet aus



04.05.2021 / 08:00

Exasol AG: Finanzvorstand Michael Konrad scheidet aus CFO Michael Konrad legt sein Amt als Finanzvorstand zum 30. Juni 2021 nieder

Ein Nachfolger wurde bereits gefunden und tritt sein Amt zum 1. September 2021 an

Nürnberg, 4. Mai 2021 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, gibt bekannt, dass der amtierende Finanzvorstand, Michael Konrad, sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, sein Amt niederzulegen. Er wird in bestem gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. Juni 2021 ausscheiden. Sein Nachfolger steht bereits fest; sein Name wird jedoch aus Vertraulichkeitsgründen bei seinem bisherigen Arbeitgeber erst Mitte Juni 2021 kommuniziert. Michael Konrad ist seit September 2015 Mitglied des Vorstands der Exasol AG und fungiert als CFO und COO der Gesellschaft. Prof. Jochen Tschunke, Aufsichtsratsvorsitzender der Exasol AG, kommentiert: "Michael Konrad hat als Finanzvorstand die Aufbau- und Transformationsphase von Exasol entscheidend mitgeprägt und war maßgeblich an der Schaffung der Voraussetzungen und der anschließenden Durchführung des Börsengangs beteiligt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Konrad für sein langjähriges erfolgreiches Engagement für die Gesellschaft." Sein Nachfolger kommt aus einem börsennotierten Technologieunternehmen und bringt 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen General Management, Finanzen, Controlling und Strategieberatung mit hervorragendem Track Record mit.

