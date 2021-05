DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Grüns" begangen.

MITTWOCH: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Kindes" begangen. Auch in Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Kindertags" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat abermals bestätigt, die Zinsen für weitere drei Jahre nahe null zu halten, auch vor dem Hintergrund der wieder anspringenden Wirtschaft. Bei der Sitzung des geldpolitischen Rats wurde der Leitzins bei 0,10 Prozent belassen, ebenso wie das Renditeziel für die dreijährige Staatsanleihe. Die Prognose für das BIP-Wachstum erhöhte die Reserve Bank of Australia (RBA).

"Die RBA wird die Zinsen nicht erhöhen, bevor die tatsächliche Inflation sich nicht nachhaltig innerhalb eines Zielkorridors von 2 bis 3 Prozent bewegt", sagte Gouverneur Philip Lowe. "Damit das geschieht, muss der Arbeitsmarkt stark genug anziehen, um ein Lohnwachstum zu generieren, das deutlich höher liegt als das aktuelle." Das werde wohl nicht vor 2024 passieren.

Für das Wachstum und den Arbeitsmarkt ist die Notenbank zuversichtlicher. Die RBA rechnet für 2021 nun mit einem Wirtschaftswachstum von 4,75 Prozent, vor drei Monaten hatte sie noch 3,5 Prozent prognostiziert. Die Arbeitslosenquote wird im Dezember bei 5,0 Prozent gesehen. Im Februar hatte die Prognose auf 6 Prozent gelautet. Im März lag die Quote bei 5,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -74,60 Mrd USD zuvor: -71,08 Mrd USD 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.183,00 -0,18% Nasdaq-100-Indikation 13.760,50 -0,26% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 28.459,94 +0,36% Kospi 3.138,93 +0,38% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.062,30 +0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend auf Erholungskurs befinden sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag. Anleger setzen auf eine Erholung der Wirtschaft, da mehr und mehr Länder die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen aufheben. Gegen die positive regionale Tendenz geht es in Taiwan mit den Aktienkursen schon den zweiten Tag in Folge kräftig abwärts. Der Taiex verliert gut 2 Prozent, nachdem auf Taiwan über das Wochenende ein deutlicher Anstieg der Corona-Fallzahlen verzeichnet wurde. In Sydney stützt hingegen die, wenn auch weithin erwartete - Entscheidung der australischen Notenbank (RBA), ihren Leitzins unverändert zu belassen. Die RBA bekräftigte überdies ihre frühere Aussage" dass sie bis 2024 keine Zinserhöhung erwarte. In Hongkong erholen sich die Aktien der Ölbranche von ihren jüngsten Verlusten. Sinopec steigen um 3,1 Prozent, CNOOC um 1,4 Prozent und Petrochina um 3,5 Prozent. An der Börse liegen SK Telecom, die anfangs von der geplanten Kapitalherabsetzung des Unternehmens profitiert hatten, 0,7 Prozent im Minus.

US-NACHBÖRSE

Der Düngemittelkonzern Mosaic hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und auch für den Rest des Jahres eine positive Entwicklung in Aussicht gestellt. Anleger nutzten diese guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen: Mosaic fielen um rund 4 Prozent, allerdings hat sich der Kurs der Aktie in den zurückliegenden zwölf Monaten verdreifacht.

Nicht so schlecht wie befürchtet hat der Autoverleiher Avis Budget im ersten Quartal abgeschnitten, auch wenn das Unternehmen abermals einen Umsatzrückgang und einen Verlust auswies. Die Aktie verlor 1,8 Prozent.

Positiv wurden die Zahlen des Halbleiterunternehmens Rambus aufgenommen, dessen Aktie um 1,2 Prozent. Das Unternehmen erreichte im ersten Quartal mit Umsatz und Ergebnis das obere Ende der eigenen Ziele.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.113,23 0,70 238,38 11,46 S&P-500 4.192,66 0,27 11,49 11,62 Nasdaq-Comp. 13.895,12 -0,48 -67,56 7,81 Nasdaq-100 13.799,72 -0,44 -61,04 7,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 888 Mio 1,2 Mrd Gewinner 2.311 1.090 Verlierer 1.049 2.245 Unverändert 138 131

Uneinheitlich - Konjunkturdaten lieferten ein ebenso uneinheitliches Bild. Zwar verfehlten die Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen, beide Indizes standen einer Konjunkturerholung aber nicht im Wege. Der Markt setzte auf Konjunkturerholung und ließ den Technologiesektor etwas links liegen, der Sektor zählte in der Pandemiekrise zu den Gewinnern. Inflationssorgen konnten US-Notenbankpräsident Jerome Powell und sein Kollege John Williams aus New York nur bedingt entkräften - auch wenn beide die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der ultralockeren Geldpolitik betonten. Denn beide sahen die Wirtschaft auch auf strammem Erholungskurs. Gute Geschäfte im ersten Quartal hatte Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway vermeldet. Die B-Aktie stieg um 1,6 Prozent. Tesla fielen um 3,5 Prozent. Die Automobilwoche hatte berichtet, dass sich der Serienstart in der "Gigafactory" bei Berlin um sechs Monate verzögern werde. Der Umsatz des Kosmetikkonzerns Estee Lauder hatte die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie verlor 7,9 Prozent. Dell sanken um 0,6 Prozent. Der Computerbauer plant den Verkauf seines Bloomi-Cloudgeschäfts. Moderna stiegen um 4 Prozent. Der Pharmakonzern nannte neue Zahlen seiner Corona-Impfstofflieferungen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,0 0,16 3,9 5 Jahre 0,83 -1,9 0,84 46,5 7 Jahre 1,29 -2,0 1,31 63,7 10 Jahre 1,61 -1,8 1,62 68,8 30 Jahre 2,29 -0,6 2,29 63,8

Die Notierungen stiegen leicht, die Renditen fiel im Gegenzug mit den Powell-Aussagen und der Aussicht auf eine unverändert lockere Geldpolitik. Analysten von Nordea sahen aber schon bald die Märzhochs von 1,74 Prozent erreicht - sogar einen Anstieg auf 1,80 Prozent sagten die Experten kurzfristig voraus. Eine explodierende Neuverschuldung und steigende Wachstumsperspektiven dürften die Renditen anziehen lassen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2036 -0,2% 1,2064 1,2038 -1,5% EUR/JPY 131,60 +0,0% 131,57 131,87 +4,4% EUR/GBP 0,8677 +0,1% 0,8672 0,8708 -2,9% GBP/USD 1,3872 -0,3% 1,3912 1,3824 +1,4% USD/JPY 109,35 +0,3% 109,06 109,54 +5,9% USD/KRW 1120,59 +0,0% 1120,51 1122,12 +3,2% USD/CNY 6,4735 0% 6,4735 6,4735 -0,8% USD/CNH 6,4768 +0,1% 6,4706 6,4786 -0,4% USD/HKD 7,7673 +0,0% 7,7669 7,7671 +0,2% AUD/USD 0,7738 -0,3% 0,7763 0,7722 +0,5% NZD/USD 0,7169 -0,5% 0,7203 0,7171 -0,2% Bitcoin BTC/USD 56.066,76 -1,8% 57.107,76 57.957,26 +93,0%

Der Dollar gab einen Teil seiner Aufschläge vom Wochenschluss im Anschluss an Aussagen über mögliche geldpolitische Straffungen wieder ab, der Dollarindex fiel um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,33 64,49 -0,2% -0,16 +32,3% Brent/ICE 67,40 67,56 -0,2% -0,16 +31,1%

Die Ölpreise tendierten am Montag fester. Die Erwartung einer steigenden weltweiten Nachfrage - trotz der aktuellen Coronakrise in Brasilien und Indien - befeuerte die Preise. Bank of America betonte den Umstand, dass die chinesischen Erdölimporte bereits Rekordnveau erreicht hätten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,16 1.792,20 -0,4% -8,04 -6,0% Silber (Spot) 26,71 26,88 -0,6% -0,17 +1,2% Platin (Spot) 1.231,90 1.236,03 -0,3% -4,13 +15,1% Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,5% -0,02 +28,3%

Gold profitierte vom sinkenden Dollar, der Erwartung einer steigenden Inflation und den negativen Nachrichten zu der Corona-Pandemie in vielen Ländern - voran in Indien. Im Handel wurde auch auf Aussagen des US-Finanzministeriums einer deutlich steigenden Verschuldung verwiesen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die erweiterte US-Zulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz bevor. Wie die New York Times unter Berufung auf Regierungsvertreter mitteilte, könnte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Medikament für Kinder ab 12 bis 15 Jahren bereits Ende der Woche zulassen.

