Der deutsche Leitindex hat gestern einen guten Start in die neue Handelswoche erwischt. Am Vormittag gab es eine kurze Schwächephase, dann ging es aber schnell wieder nach oben. Am Ende lag der DAX bei 15.236 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,7 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Siemens Healthineers.