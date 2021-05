DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Grüns" begangen.

MITTWOCH: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Kindes" begangen.

TAGESTHEMA

Chiphersteller legen derzeit überwiegend starke Zahlen vor. Knappheiten beim Angebot vor allem für die Autobranche treiben die Preise. Entspannung, so hat es jüngst der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan verkündet, sei erst im nächsten Quartal zu erwarten. Schon deshalb werden vom weltweit führenden Autochiphersteller Infineon gute Zahlen für den Zeitraum Januar bis März erwartet. Analysten wetten auf 40 Basispunkte mehr Marge, als der DAX-Konzern selbst angepeilt hat. Vor drei Monaten hat Infineon seine Schätzungen für das bis September laufende Gesamtjahr leicht angehoben: Ziel sind nunmehr 10,8 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnismarge von 17,5 Prozent und ein Free Cashflow von mehr als 800 Millionen Euro. Aber wer weiß, vielleicht spielen die Knappheiten auf dem Halbleitermarkt zusammen mit der globalen wirtschaftlichen Erholung Infineon ja noch für mehr in die Hände: Analysten trauen dem Konzern nämlich 100 Millionen Euro mehr Umsatz und 20 Basispunkte mehr Marge zu als der sich selbst. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20/21 ggVj Zahl 2Q19/20 Gesamtumsatz 2.688 +35% 23 1.986 Segmentergebnis 454 +66% 23 274 Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 +28% 23 178 Ergebnis je Aktie 0,17 +31% 23 0,13 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,26 +100% 23 0,13 Umsatz Automotive 1.191 +41% 23 846 Umsatz Industrial Power Control 367 +3% 23 358 Umsatz Power & Sensor Systems 796 +29% 23 617 Umsatz Connected Secure Systems 328 +102% 23 162 Ergebnis Automotive 162 +218% 23 51 Ergebnis Industrial Power Control 63 +2% 23 62 Ergebnis Power & Sensor Systems 194 +41% 23 138 Ergebnis Connected Secure Systems 34 +48% 23 23

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

(09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren;

11:00 Presse-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

09:15 DE/Katek SE, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

15:00 DE/Dialog Semiconductor plc, Online-HV

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q

DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

AB Inbev 0,50 Euro Air Liquide 2,75 Euro Kering 5,50 Euro RTL Group 3,00 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,7 1. Veröff.: 60,7 zuvor: 58,9 - US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -74,60 Mrd USD zuvor: -71,08 Mrd USD 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.215,00 -0,29 S&P-500-Indikation 4.183,25 -0,18 Nasdaq-100-Indikation 13.758,50 -0,28 Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 170,06 -11 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.236,47 0,66 DAX-Future 15.259,00 0,63 XDAX 15.251,51 0,63 MDAX 32.913,32 0,64 TecDAX 3.512,19 0,26 EuroStoxx50 4.000,25 0,64 Stoxx50 3.402,00 0,57 Dow-Jones 34.113,23 0,70 S&P-500-Index 4.192,66 0,27 Nasdaq-Comp. 13.895,12 -0,48 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,17% +7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Das ruhige Geschäft an Europas Börsen dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Angesichts fehlender Impulse dürften die Aktienmärkte wenig verändert in den Handel starten. Die Anleger sind derzeit hin- und hergerissen zwischen einerseits der deutlich beschleunigten Impfkampagne sowie der Aussicht auf weitreichende Lockerungen und der Sorge andererseits, dass die erwartete massive wirtschaftliche Erholung die Notenbanken zwingen wird, die geldpolitischen Zügel anzuziehen.

Rückblick: Freundlich - Es fehlten die Impulse. Kein Thema am Markt waren die leichten Abwärtsrevisionen der Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie ein schwächerer ISM-Index aus den USA. Angesichts der Impffortschritte setzen die Anleger auf eine baldige massive Erholung der Wirtschaft. Siemens Gamesa fielen um 3,9 Prozent. Der Umsatzausblick hat die Erwartungen verfehlt. Im Sog gaben Nordex um 4,4 Prozent nach. Vestas sackten um 4,3 Prozent ab. KPN verloren 2,6 Prozent. Der niederländische Konzern hat nach eigenen Angaben gleich zwei unerbetene Übernahmeangebote abgelehnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Lufthansa legten 2,6 Prozent zu. Die Lufthansa plant, im Sommer wieder über einhundert Reiseziele anzubieten. Fraport stiegen 3,5 Prozent und Tui 4,1 Prozent. Siemens Healthineers hat den Ausblick erhöht, und zwar sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Umsatzseite. Der Kurs legte um 2 Prozent zu. Nach vorläufigen Erstquartalszahlen legten Leoni 4,4 Prozent zu, die Aktie schloss damit aber klar unter den Tageshochs. Sowohl die Umsätze wie das EBIT lägen weit über den Erwartungen, kommentierte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz sprangen Anleger auf die Nachrichten nach der Schlussglocke kaum an. Den üppigsten Ausschlag zeigte mit plus 1,2 Prozent die Aktie von Alstria Office. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend durchwachse Geschäftszahlen mitgeteilt. Allerdings bestätigte Alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2021. Dass AMS die restlichen 28 Prozent der Osram-Aktien erwerben und die Tochter dann von der Börse nehmen will, bewegte den Osram-Kurs nicht. Das galt auch für die Geschäftszahlen von Qiagen, die mit dem Gesamtmarkt marginal höher gestellt wurden.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Konjunkturdaten lieferten ein ebenso uneinheitliches Bild. Zwar verfehlten die Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen, beide Indizes standen einer Konjunkturerholung aber nicht im Wege. Der Markt setzte auf Konjunkturerholung und ließ den Technologiesektor etwas links liegen, der Sektor zählte in der Pandemiekrise zu den Gewinnern. Inflationssorgen konnten US-Notenbankpräsident Jerome Powell und sein Kollege John Williams aus New York nur bedingt entkräften - auch wenn beide die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der ultralockeren Geldpolitik betonten. Denn beide sahen die Wirtschaft auch auf strammen Erholungskurs. Gute Geschäfte im ersten Quartal hatte Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway vermeldet. Die B-Aktie stieg um 1,6 Prozent. Tesla fielen um 3,5 Prozent. Die Automobilwoche hatte berichtet, dass sich der Serienstart in der "Gigafactory" bei Berlin um sechs Monate verzögern werde. Der Umsatz des Kosmetikkonzerns Estee Lauder hatte die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie verlor 7,9 Prozent. Dell sanken um 0,6 Prozent. Der Computerbauer plant den Verkauf seines Bloomi-Cloudgeschäfts. Moderna stiegen um 4 Prozent. Der Pharmakonzern nannte neue Zahlen seiner Corona-Impfstofflieferungen.

Die zehnjährige Rentenrendite fiel mit den Powell-Aussagen und der Aussicht auf eine unverändert lockere Geldpolitik um zwei Basispunkte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,2035 -0,24% 1,2064 1,2055 -1,5% EUR/JPY 131,54 -0,03% 131,57 131,51 +4,3% EUR/CHF 1,1005 +0,15% 1,0988 1,0995 +1,8% EUR/GBP 0,8675 +0,04% 0,8672 0,8669 -2,9% USD/JPY 109,30 +0,22% 109,06 109,10 +5,8% GBP/USD 1,3874 -0,27% 1,3912 1,3907 +1,5% USD/CNH 6,4755 +0,07% 6,4706 6,4742 -0,4% Bitcoin BTC/USD 56.152,51 -1,673 57.107,76 57.581,76 +93,3%

Der Dollar gab einen Teil seiner Aufschläge vom Wochenschluss im Anschluss an Aussagen über mögliche geldpolitische Straffungen wieder ab, der Dollarindex fiel um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,31 64,49 -0,3% -0,18 +32,2% Brent/ICE 67,45 67,56 -0,2% -0,11 +31,2%

