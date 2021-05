Der Chiphersteller wird nach guten Geschäften im zweiten Quartal (Ende März) erneut etwas optimistischer. So erwartet der Konzern für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 nun einen Umsatz von etwa 11 Mrd. Euro, plus oder minus 3 %, und damit etwas mehr als zuletzt im Februar angepeilt. Bislang hatte der Halbleiter-Spezialist nach der milliardenschweren Übernahme des US-Konzerns Cypress Semiconductor mit Erlösen von rund 10,8 Mrd. Euro plus oder minus 5 % gerechnet, als der Konzern seine Prognose bereits im Februar leicht angehoben hatte. Bei der operativen Marge rechnet INIFINEON jetzt mit etwa 18 %. Zuvor hatte der Chiphersteller mit einer Marge auf Basis das Segmentergebnisses von 17,5 % kalkuliert. Die geplanten Investitionen sollen weiterhin bei circa 1,6 Mrd. Euro liegen.



