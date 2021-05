Starnberg, Deutschland (ots) - Mit dem "Mehr vom Leben" Kreativ-Wettbewerb unterstützt die PARI Pharma GmbH die Mukoviszidose-Community. Im Rahmen einer motivierenden Mitmach-Aktion für Patienten spendet der Experte im Bereich Atemwegsgesundheit pro Teilnahme 10 EUR an den Mukoviszidose e.V.*Seit Jahrzehnten setzt sich die Unternehmensgruppe PARI mit durchdachten Lösungen und effizienten Therapien dafür ein, dass Patienten "Mehr vom Leben" genießen können. "Mukoviszidose-Patienten und deren Angehörige haben es im Alltag nicht immer leicht. Die Krankheit erfordert viel Zeit, Disziplin, Verständnis und Unterstützung. Umso wichtiger und wertvoller sind schöne "Mehr vom Leben"-Augenblicke. Mit dem "Mehr vom Leben" Kreativ-Wettbewerb möchten wir einen tieferen Einblick erhalten, was "Mehr vom Leben" für jeden Einzelnen bedeutet und gleichzeitig den Mukoviszidose e.V. in seiner gemeinnützigen Arbeit unterstützen", so Serena Mautone, Senior Product Manager der PARI Pharma GmbH.Vielfältige Kreativität ist gefragt!Egal ob Patient-/in oder Angehörige/-r an Mukoviszidose erkrankter Personen - jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen und seine persönliche "Mehr vom Leben"-Geschichte künstlerisch darzustellen. Hierbei sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt. Von Malen, Zeichnen über Fotografieren bis hin zu einem Videodreh ist alles erlaubt!Wie erfolgt die Teilnahme?Der Kreativ-Wettbewerb findet vom 04.05. bis 15.06.2021 statt. Die Kunstwerke können über die Aktions-Webseite www.pari.com/kreativwettbewerb eingereicht werden. Hier finden sich alle Informationen zur Aktion und zudem werden auf der Seite auch alle eingereichten Kreationen veröffentlicht.Über den Mukoviszidose e.V.Trotz aller Fortschritte ist Mukoviszidose auch heute immer noch nicht heilbar. Umso wichtiger ist die Arbeit des Mukoviszidose e.V., der sich für die Interessen von CF-Patienten und deren Angehörigen stark macht und sich in vielfältigen Projekten dafür einsetzt, die Einschränkungen durch die Erkrankung zu verringern. Unter www.muko.info erfahren Sie mehr zum Engagement des Vereins und seinem Angebotsspektrum.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland, sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit. Die PARI Firmengruppe ist unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH in mehreren Tochtergesellschaften organisiert. Mit seinem Mukoviszidose-Portfolio, bestehend aus zwei Antibiotika-Arzneimitteln und dem eFlow®rapid Inhalationssystem trägt PARI Pharma wesentlich zur marktführenden Position der PARI Gruppe im Bereich Mukoviszidose bei. Mehr Informationen unter: www.pari.com*Dies gilt für die ersten 1000 eingesendeten Werke.Pressekontakt:PARI Pharma GmbHMoosstraße 3, 82319 StarnbergTelefon: +49 (0) 8151 279 - 0E-Mail: kreativwettbewerb@pari.comOriginal-Content von: PARI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12670/4905784