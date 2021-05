Gemischte Vorgaben von der Wall Street und - feiertagsbedingt - fehlende Impulse aus Asien, lassen die Anleger in Frankfurt am Dienstag etwas ratlos zurück. Der DAX notiert im frühen Geschäft praktisch unverändert bei 15.229 Zählern. In New York hatte die Aussicht auf eine Normalisierung des Alltags den Dow Jones um 200 Punkte in die Höhe getrieben. Technologieaktien tendierten zum Wochenauftakt hingegen überwiegend schwächer. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

