Der Düngemittelkonzern Nutrien hat im ersten Quartal von steigenden Verkaufspreisen und einer starken Nachfrage profitiert. Das Management blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr. So kletterten die Erlöse in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 11 Prozent auf knapp 4,7 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Montag (Ortszeit) im kanadischen Saskatoon mitteilte.Dabei stiegen die Erlöse sowohl bei Kali, Stickstoff als auch bei Agrardienstleistungen. Die agrarwirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...