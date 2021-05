Relay Medical: Jetzt der Super-Evangelist an Bord!

Anzeige / Werbung

Wenn der Top-Cyber-Security-Influencer weltweit mit einem Startup wie Relay Medical (WKN: A2JQR0) zusammentrifft und man sich sogar vereinigt, dann muss man dem schon ein sehr hohes Gewicht beimessen...

...ganz besonders, wenn "Chuck" eine besonders hohe Meinung von der Technologie hat.

Nicht nur die erheblichen Insiderkäufe (Link), wie man sie bei Relay Medical (WKN: A2JQR0) derzeit sieht, sind wohl ein gutes Signal für den Investor. Die FioNet-Covid19-Plattform für die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von Covid-19-Schnelltests findet immer mehr Verwendung vom "Who is Who" der kanadischen Unternehmenslandschaft, aber auch INTERNATIONAL!

Auf nationaler Ebene wird die FioNet-Plattform am größten Flughafen des Landes, dem Toronto Pearson International, und durch den größten Laborkonzern des Landes, LifeLabs LLC, eingesetzt, um COVID-Testungen zu automatisieren.

LifeLabs ist Kanadas größtes und ältestes Laborunternehmen mit über 380 Standorten im ganzen Land und versorgt jährlich über 20 Millionen Menschen. Die Fionet-Plattform ist bereits in das Laborinformationssystem von LifeLabs integriert.

Am Pearson International wird die FioNet-Plattform eingesetzt um Flughafenmitarbeiter und international abfliegende Reisende zu testen.



International wird das Fio-System von USAID, mit einem Budget von fast 20 Mrd. USD die größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt, verwendet. Zusätzlich ist man in Verhandlung mit internationalen Reisebüros in Kanada, den USA und Europa.

Ein weiterer Grund in Relay Medical (WKN: A2JQR0) zu investieren, könnte auf jeden Fall die Cyber-Security-Plattform "Cybeats" sein, die Geräte im IoT (Internet of Things) vor Cyber-Angriffen zu schützen vermag. Heute kann man aus diesem Unternehmenszweig wahrlich Spektakuläres berichten:

RELAY MEDICAL WELCOMES GLOBAL CYBERSECURITY THOUGHT LEADER, EXPERT, AND INFLUENCER CHUCK BROOKS TO CYBEATS ADVISORY BOARD

Relay Medical (WKN: A2JQR0) begrüßt den globalen Cybersicherheitsexperten, Vordenker und Influencer Chuck Brooks im Beirat. Chuck Brooks, ein weltweit gefeierter Vordenker und Evangelist für Cybersicherheit. Er wurde von Thomson Reuters als "Top 50 Global Influencer in Bezug auf Risiko, Compliance" und von IFSEC als "# 2 Global Cybersecurity Influencer" ausgezeichnet. Er wurde vom Potomac Officers Club sowie von Executive Mosaic und GovCon als "einer der fünf besten Führungskräfte, die es in der GovCon Cybersecurity zu beobachten gilt" benannt. Herr Brooks wurde von Onalytica als einer der "Top 5 Tech-Experten, denen man auf LinkedIn folgen sollte" und als einer der Top-Leader und Influencer im Jahr 2020 "Who is Who in Cybersecurity" bezeichnet und war Mitglied des Heimatschutzministerium.

"Die preisgekrönte Cybeats-Plattform von Relay Medical (WKN: A2JQR0) adressiert den globalen Sicherheitsmarkt für das Internet der Dinge (IoT) in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar und bietet einen einzigartigen Schutz für Sektoren, die mit kritischer Infrastruktur umgehen. Cybeats ist das erste Unternehmen, das Cybersicherheitsfunktionen während der Entwicklung, Entwicklung, Zertifizierung und Pilotierung neuer Produkte in den Kern von Geräten wie Medizinprodukten, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie usw. integriert und die Geräte nach der Bereitstellung weiterhin überwacht und schützt. Chuck wird Cybeats mit seinem Wissen und seiner Expertise stärken. Wir fühlen uns geehrt, mit Chuck zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, die nächste Generation von Cyber-Defense-Lösungen für vernetzte Geräte zu entwickeln." sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical (WKN: A2JQR0)

Ein wesentlicher Vorteil des Cybeats-Ansatzes ist die Fähigkeit, schnell auf einen Angriff zu reagieren und die Ausfallzeiten der Geräte zu begrenzen. CHUCK BROOKS

Kürzlich veröffentlichte Forbes zwei Artikel von Chuck, in denen die Herausforderungen bei der Sicherung von IoT-Geräten und die Größe der Märkte, die Cybeats anspricht, gut erläutert wurden:

Cybersecurity Threats: The Daunting Challenge Of Securing The Internet Of Things ( forbes.com )

) 3 Key Cybersecurity Trends To Know For 2021 (and On …) ( forbes.com )



Cybeats ist das erste Unternehmen, das Cybersicherheitsfunktionen während der Entwicklung, der Zertifizierung und der Pilotierung neuer Produkte in den Kern von Geräten wie Medizinprodukten, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie usw. integriert und die Geräte nach der Bereitstellung weiterhin überwacht und schützt. Chuck wird Cybeats mit seinem Wissen und seiner Expertise stärken. Wir fühlen uns geehrt, mit Chuck zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, die nächste Generation von Cyber-Defense-Lösungen für vernetzte Geräte zu entwickeln. YOAV RAITER, CEO VON RELAY MEDICAL (WKN: A2JQR0 )

NEWS-FAZIT:

Ich denke, Sie werden mir beipflichten, dass Chuck Brooks mit seiner Qualifikation bei jedem Bluechip-Unternehmen als Führungsfigur der Cyber-Security-Abteilung untergekommen wäre. - Stattdessen geht er in den Beirat von Relay Medical (WKN: A2JQR0). Wenn Sie an meiner Aussage zweifeln, dann werden sie wohl nach dem Check seines Twitter-Accounts (@ChuckDBrooks) oder seiner Instagram-Seite eines Besseren belehrt.

Diese News schiebt die Cybeats IoT-Sicherheitsplattform des Unternehmens in den Fokus der Anleger, die in einem 73 Milliarden USD tiefen Teich fischt. Allein das Engagement von Herrn Brooks für diese Technologie hebt die Wertigkeit immens und das sollte sich, als Reaktion darauf, im Aktienkurs von Relay Medical (WKN: A2JQR0) positiv auswirken können.

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA



Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.