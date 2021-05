Der amerikanische Industriekonzern Energizer Holdings Inc. (ISIN: US29272W1099, NYSE: ENR) zahlt den Aktionären am 15. Juni 2021 eine Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 24. Mai 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 49,76 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2021) einer derzeitigen Dividendenrendite von ...

