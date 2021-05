DGAP-News: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Verschmelzung der Harzmolkerei Wernigerode GmbH



04.05.2021 / 09:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bad Schwalbach/ Wernigerode, 04. Mai 2021. Rückwirkend zum 01.01.2021 ist die Harzmolkerei Wernigerode GmbH, Silstedt, eine 100%ige Tochtergesellschaft der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG, auf die Muttergesellschaft verschmolzen worden. Die entsprechende Eintragung erfolgt in den Handelsregistern Wiesbaden und Stendal.



Die SCHWÄLBCHEN AG war seit dem Jahr 1991 mehrheitlich an der kleinen Molkerei nördlich des Harzes beteiligt. Der operative Produktionsbetrieb wurde bereits 2009 geschlossen und die Produktionsaufträge nach Bad Schwalbach überführt. Mit der Verschmelzung werden noch verbliebene Synergien in Vertrieb und Verwaltung genutzt.

Im Jahr 2020 verarbeitete die SCHWÄLBCHEN-Gruppe insgesamt 138,6 Mio. kg Milch, erzielte 153,4 Mio. Euro Umsatz und hatte 387 Beschäftigte. Als eigenständige Standorte verbleiben Bad Schwalbach (Molkerei) sowie Mainz und Ilsfeld (Frischdienste).

Kontakt:Herr Günter Berz-ListEmail: info@schwaelbchen-molkerei.deTel. 06124-503-0