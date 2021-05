Die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers hat gestern rund 7 % zugelegt und erstmals die Hürde von 200 $ überwunden. Das neue Rekordniveau wurde im Tagesverlauf bei 207,55 $ markiert. Auslöser war die beantragte Zulassung des Covid-19-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige. Bisher war der Impfstoff in der EU und in den USA nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Sollte die europäische Arzneimittelbehörde EMA nun schnell die Zulassung erteilen, könnte die Impfkampagne gegen die Pandemie innerhalb kurzer Zeit sehr viel schlagkräftiger werden, ist doch das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen derzeit besonders hoch. Wir hatten die Aktie zuletzt Ende März bei einem Kurs von rund 104 $ zum Kauf empfohlen. Seitdem also eine weitere Kursverdopplung. Sie dürfen nun auch mal zumindest an teilweise Gewinnmitnahmen denken. Ein Neueinstieg auf dem erreichten Niveau ist nicht mehr zu empfehlen.



