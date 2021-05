DJ MÄRKTE ASIEN/Erholt - Steigende Corona-Zahlen belasten in Taiwan

HONGKONG/SYDNEY (Dow Jones)--Überwiegend auf Erholungskurs haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag bewegt. Anleger setzten auf eine Erholung der Wirtschaft, da mehr und mehr Länder die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen aufheben. Weil die Börsen in Japan und Festlandchina noch immer feiertagsbedingt geschlossen waren, ging es an den geöffneten Märkten meist ruhig zu.

Gegen die positive regionale Tendenz gaben die Aktienkurse in Taiwan den zweiten Tag in Folge kräftig nach. Der Taiex verlor 1,7 Prozent, hatte zeitweise aber über 3 Prozent im Minus gelegen. Über das Wochenende war auf Taiwan ein deutlicher Anstieg der Corona-Fallzahlen verzeichnet worden.

RBA-Bekenntnis zu lockerer Geldpolitik stützt in Sydney

Dagegen schloss der S&P/ASX-200 in Sydney 0,6 Prozent im Plus. Die australische Notenbank (RBA) hatte - wie weithin erwartet - ihren Leitzins unverändert belassen und ihre frühere Aussage wiederholt, dass sie bis 2024 keine Zinserhöhung erwarte. Gesucht waren in Sydney Aktien der Rohstoffbranche, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Im Sektor Goldbergbau verbesserten sich Ramelius, Silver Lake und Resolute um 7,4 bis 7,9 Prozent. Die Aktien der Eisenerzgiganten BHP und Rio Tinto verzeichneten Kursgewinne von 2,6 und 2,5 Prozent. Der Energiesektor stieg im Gefolge des Ölpreises um 1,7 Prozent.

In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,6 Prozent. Auch dort erholen sich die Aktien der Ölbranche von ihren jüngsten Verlusten. Sinopec rücken um 3,3 Prozent vor, CNOOC um 2,1 Prozent und Petrochina um 3,5 Prozent.

An der Börse in Seoul schloss der Kospi nach volatilem Handel 0,6 Prozent höher. SK Telecom stiegen um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalherabsetzung angekündigt hatte. Gute Aussichten für die Branche verhalfen den Raffineriebetreibern SK Innovation und S-Oil zu Kursgewinnen von 7,1 und 2,0 Prozent. Im Pharmasektor legten Daewoong Pharmaceutical und Celltrion um 5,9 und 4,2 Prozent zu. Dagegen wurden bei der Aktie des Schiffsbauunternehmens Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (-3,5%) Gewinne mitgenommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.067,90 +0,56% +7,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 3.147,37 +0,64% +9,53% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.514,48 +0,55% +4,10% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.933,78 -1,68% +14,94% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.180,91 -0,12% +11,99% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.593,14 +0,15% -2,24% 11:00 BSE (Mumbai) 48.886,85 +0,35% +2,13% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2023 -0,3% 1,2064 1,2038 -1,6% EUR/JPY 131,54 -0,0% 131,57 131,87 +4,3% EUR/GBP 0,8673 +0,0% 0,8672 0,8708 -2,9% GBP/USD 1,3862 -0,4% 1,3912 1,3824 +1,4% USD/JPY 109,42 +0,3% 109,06 109,54 +6,0% USD/KRW 1123,13 +0,2% 1120,51 1122,12 +3,5% USD/CNY 6,4735 0% 6,4735 6,4735 -0,8% USD/CNH 6,4797 +0,1% 6,4706 6,4786 -0,4% USD/HKD 7,7666 -0,0% 7,7669 7,7671 +0,2% AUD/USD 0,7732 -0,4% 0,7763 0,7722 +0,4% NZD/USD 0,7158 -0,6% 0,7203 0,7171 -0,4% Bitcoin BTC/USD 56.414,80 -1,2% 57.107,76 57.957,26 +94,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,42 64,49 -0,1% -0,07 +32,5% Brent/ICE 67,49 67,56 -0,1% -0,07 +31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,13 1.792,20 -0,3% -5,07 -5,8% Silber (Spot) 26,84 26,88 -0,1% -0,04 +1,7% Platin (Spot) 1.236,85 1.236,03 +0,1% +0,83 +15,6% Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,5% -0,02 +28,3% ===

May 04, 2021 03:27 ET (07:27 GMT)

