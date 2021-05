Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Berkshire zieht durch ++ Ebay flirtet mit Kryptowährungen ++ Qiagen profitiert von starker Nachfrage nach Covid19-Tests.

> MÄRKTE & KURSE | Wir hatten es in der vergangenen Woche bereits angemerkt: Die Volatilität kehrt langsam wieder zurück. Der DAX zeigte sich gestern sehr bewegungsfreudig und auch bei den US-Indizes wird es schaukeliger. Der Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Plus von 0,7 Prozent in den Feierabend. Der S&P 500 konnte um 0,3 Prozent zulegen, für den Nasdaq100 ging es einstweilen um 0,4 Prozent südwärts.

Die Anteilsscheine von Berkshire Hathaway waren gefragt, nachdem die von Warren Buffett gegründete Investmentgesellschaft für das erste Quartal eine Steigerung des Betriebsgewinns um 20 Prozent verkündet hatte. Dass der 90-jährige Buffett mit Greg Abel seinen Nachfolger gekürt hat, geriet fast zur Nebensache.

