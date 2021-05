Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag letzter Woche wurden die polnischen Verbraucherpreise veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jährliche Teuerungsrate habe sich von 3,2% auf 4,3% stark ausgeweitet. Ein interessanter Wert, liege er doch deutlich über dem maximalen Zielwert der Notenbank von 3,5%. Ausschlaggebend dafür dürften der starke Anstieg der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze sein, die im Jahresvergleich um fast 20,0% hätten zulegen können. Preistreibend seien ebenfalls die gegenüber dem Vorjahr von 4,5% auf 8,0% gestiegenen Bruttolöhne. Dem im letzten Jahr mit -2,7% negativem Wirtschaftswachstum solle in diesem Jahr ein Plus von 3,6% folgen. ...

