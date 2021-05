Nach Berichten über Verzögerungen des Produktionsbeginns in der im Bau befindlichen Tesla Gigafactory in Grünheide bis Anfang 2022 hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach diese Angaben in Frage gestellt. Der Minister geht davon aus, dass bereits deutlich früher Model Y in der Fabrik gebaut werden. "Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie jemand eine Verzögerung von sechs Monaten annehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...