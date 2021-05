Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.05.2021

Kursziel: 2,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Preview: Zweistelliges Umsatzwachstum und weitere Margenexpansion aufgrund von Skaleneffekten erwartet



q.beyond wird am 10. Mai den Q1-Bericht veröffentlichen. Wir gehen davon aus, dass der IT-Dienstleister aufgrund von Nachholeffekten und größeren Transformationsprojekten in Q4/20 erstmals seit der strategischen Neuausrichtung einen leichten Erlösrückgang im Vergleich zum Vorquartal (MONe: -4,5%), aber dennoch zweistellige Umsatzzuwächse zum Vorjahresquartal (MONe: +11,4%) berichten wird. Angesichts des skalierbaren Produkt- und Serviceportfolios rechnen wir sowohl gegenüber dem Vorjahr (MONe: +500 BP) als auch Q4/20 (MONe: +40 BP) mit einer weiteren Erhöhung der EBITDA-Marge.



[Tabelle]



Unserer Ansicht nach führen im Vorjahresvergleich insbesondere Skaleneffekte beim Personaleinsatz zu einem deutlichen Zuwachs der Bruttomarge (MONe: 19,1%; +290 BP yoy) und rückläufigen Aufwandsquoten in den Bereichen Verwaltung (MONe: -160 BP yoy) sowie Marketing und Vertrieb (MONe: -90 BP yoy). Der Anteil von Personalkosten an diesen drei Aufwandspositionen betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 insgesamt 52,9%.



Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Management ein Umsatzniveau von 160 bis 170 Mio. Euro (MONe: 166,4 Mio. Euro) und ein EBITDA in der Bandbreite von 5,0 bis 10,0 Mio. Euro (MONe: 6,2 Mio. Euro) in Aussicht. Da in den Folgequartalen u.E. aufgrund intakter Wachstumstreiber von steigenden Umsatz- und Ergebnisgrößen auszugehen ist, sollten die berichteten Zahlen die Erreichbarkeit der Jahresziele stützen. Weitere Kurstreiber könnten Fortschritte im Verkauf des Colocation-Geschäfts, die Gewinnung von Leuchtturmkunden für IoT-Projekte sowie Akquisitionen zur Komplementierung der IT-Expertise darstellen.



Am Freitag veröffentlichte q.beyond zudem den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht, der erstmals auch sämtliche Anforderungen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erfüllt. Neben den bereits aus dem Produktuniversum resultierenden Ressourceneinsparungen (z.B. Verringerung des Lebensmittelausschusses durch den 'Zero-Waste-Assistant') avisiert das Unternehmen das Erreichen der Klimaneutralität bis 2025. Dafür sollen definierte ESG-Ziele in das neue Vorstandsvergütungssystem implementiert werden. Bereits heute werden die Rechenzentren des Unternehmens zu 100% mit Ökostrom betrieben.



Fazit: q.beyond dürfte in etwa einer Woche insgesamt erfreuliche Q1-Zahlen präsentieren und damit zeigen, dass der aus steigenden Erlösen sowie einer sukzessiven Margenerhöhung resultierende Ergebnisanstieg fortgesetzt werden kann. Wir bestätigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,50 Euro.





